Affari Tuoi, colpo di scena: prima la Lotteria, poi...

Tanti i colpi di scena ad Affari Tuoi. La puntata di giovedì 16 ottobre è stata ricca di sorprese. A giocare Angelo Buoscio. Il 24enne, elettricista, ha rappresentato il Molise accompagnato in studio dal cugino Alessio. Angelo ha subito scherzato rompendo il ghiaccio nello studio di Rai 1: "Non ho portato la mia fidanzata Jessica, volevo una guardia del corpo". La fortuna ha subito sorriso al concorrente del programma di Stefano De Martino.

Non a caso Antonio Razzi ha ballato con Herbert Ballerina dopo l’apertura del pacco da 0 euro. Successivamente, dopo aver eliminato dal tabellone alcune cifre importanti, Angelo ha resistito alle offerte del Dottore e ha proseguito con determinazione, pronunciando il suo ormai celebre "Macina e andiamo avanti!".