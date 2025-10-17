Libero logo
Maurizio Landini
Affari Tuoi, colpo di scena: prima la Lotteria, poi...

di
venerdì 17 ottobre 2025
Affari Tuoi, colpo di scena: prima la Lotteria, poi...

1' di lettura

Tanti i colpi di scena ad Affari Tuoi. La puntata di giovedì 16 ottobre è stata ricca di sorprese. A giocare Angelo Buoscio. Il 24enne, elettricista, ha rappresentato il Molise accompagnato in studio dal cugino Alessio. Angelo ha subito scherzato rompendo il ghiaccio nello studio di Rai 1: "Non ho portato la mia fidanzata Jessica, volevo una guardia del corpo". La fortuna ha subito sorriso al concorrente del programma di Stefano De Martino.

Non a caso Antonio Razzi ha ballato con Herbert Ballerina dopo l’apertura del pacco da 0 euro. Successivamente, dopo aver eliminato dal tabellone alcune cifre importanti, Angelo ha resistito alle offerte del Dottore e ha proseguito con determinazione, pronunciando il suo ormai celebre "Macina e andiamo avanti!".

La scelta decisiva è arrivata con il cambio di pacco, quando ha lasciato il numero 2 per il 4: una mossa vincente che gli ha permesso di evitare lo "zero" e di chiudere la sua avventura con un assegno da 15mila euro che vanno a sommarsi ai 2mila euro vinti a inizio puntata quando ha trovato il pacco abbinato alla Lotteria Italia. Anche se avesse mantenuto il pacco iniziale non sarebbe tornato a casa a mani vuote dato che c'erano ben 30mila euro. 

affari tuoi

