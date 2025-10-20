Ballando con le Stelle, Nancy Brilli scatena il caos: "Giudici? No, bulli"

"Prima o poi risponderò, ma per ora voglio godermi questo gioco: sto imparando dai campioni e non voglio rovinarmi la festa per due giudici scorbutici che fanno i bulli": Nancy Brilli, una dei protagonisti dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1, lo ha detto nello studio di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera. L'attrice, insomma, ha sottolineato di voler aver un approccio leggero e positivo al programma.
Poi ha confessato di aver esitato a lungo prima di accettare la proposta di Ballando: "Uno dei motivi per cui non avevo mai accettato di partecipare era proprio l’idea di essere giudicata da persone non sempre competenti. Quando il commento diventa personale, è inaccettabile". Quando però la padrona di casa Milly Carlucci l'ha invitata a partecipare, la Brilli ha scelto di accettare e di buttarsi in questa nuova avventura: "Quest’anno ho detto sì perché Milly mi ha convinta e mi sono sentita lusingata dal suo invito".
La Fialdini, poi, ha raccontato un lato più tenero della loro esperienza a Ballando (anche lei quest'anno partecipa al talent come concorrente): ha rivelato che nel giorno del suo compleanno, Nancy Brilli le ha fatto trovare un mazzo di fiori in camerino. “Un gesto delicatissimo e dolcissimo”, ha commentato la Fialdini, che ci ha tenuto a precisare quanto tra di loro non ci sia alcun tipo di competizione, solo complicità.