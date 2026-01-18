Verissimo, Nancy Brilli: "Mi sono un po' inzitellita"

"Mi sono un po' inzitellita": Nancy Brilli lo ha detto ridendo nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. L'attrice è stata per quindici anni con il chirurgo estetico Roy De Vita, mentre oggi dice di sentirsi "annoiata": "Ho avuto delle frequentazioni, ma mi sono sempre annoiata. Forse è arrivato il momento di accontentarmi".

La Brilli, poi, ha parlato dei suoi problemi con il sonno: "Soffro di insonnia da quando ho 19 anni, di notte non dormo bene, mi capita di guardare la televisione, di leggere un libro o di suonare il pianoforte. Una volta mi è capitato anche di uscire in strada, perché ero disperata". Di recente, però, sembrerebbe andare meglio: "Sono tre notti consecutive che mi capita di dormire sette ore, non mi sembra vero".