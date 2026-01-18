Verissimo, Nancy Brilli: "Mi sono un po' inzitellita"

"Mi sono un po' inzitellita": Nancy Brilli lo ha detto ridendo nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. L'attrice è stata per quindici anni con il chirurgo estetico Roy De Vita, mentre oggi dice di sentirsi "annoiata": "Ho avuto delle frequentazioni, ma mi sono sempre annoiata. Forse è arrivato il momento di accontentarmi".
La Brilli, poi, ha parlato dei suoi problemi con il sonno: "Soffro di insonnia da quando ho 19 anni, di notte non dormo bene, mi capita di guardare la televisione, di leggere un libro o di suonare il pianoforte. Una volta mi è capitato anche di uscire in strada, perché ero disperata". Di recente, però, sembrerebbe andare meglio: "Sono tre notti consecutive che mi capita di dormire sette ore, non mi sembra vero".
Infine, ha ricordato il dolore legato alla perdita della mamma quando era ancora piccola: "Quando è morta non pensavo fosse grave, perché a scuola quel giorno furono tutti gentili con me, a me e a mio fratello dissero che non c'era più solo dopo una settimana". Andava in quinta elementare. E parlando degli esami di quel periodo, ha raccontato: "Mentre scrivevo mi asciugavo le lacrime e il naso. Dopo aver preso la pagella, ho chiesto di portarla sulla sua tomba. Per un anno non ho parlato. Oggi mi dispiace non avere nessun ricordo di lei, non riesco a ricordare nemmeno con l'ipnosi".