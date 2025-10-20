Italia 1, i nottambuli amano gli ingegneri

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Ingegneri in corsa contro il tempo / Italia 1)

Di loro non si parla quasi mai. Un po’ perché non richiamano una narrazione romantica come gli architetti protagonisti di film e romanzi, un po’ perché (a torto) gli ingegneri sono percepiti come uomini di numeri, poco salottieri, non spendibili nell’immaginario woke.

Il trend sembra essersi invertito grazie al progetto del Ponte sullo Stretto dove previsioni e scenari ad opera di vari studi sono entrati nel racconto mediatico. Sarà forse anche per questo che il docu-reality “Ingegneri in corsa contro il tempo” tra le 4 e le 5.40 di sabato mattina su Italia 1 ha tenuto la media di quasi 50mila spettatori con picchi sopra il 5% e 60mila teste nel primo episodio dedicato alla revisione di un aereo Airbus lungo oltre 63 metri con apertura alare di 60 metri, operazione che richiede 40 giorni e 25mila ore di lavoro.