Ore 14 Sera, Infante tallora i maranza di La7

di Klaus Davisabato 18 ottobre 2025
Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Ore 14 Sera)
La stagione in corso si sta rivelando una delle migliori per Milo Infante sia al pomeriggio, con una media vicina al 10% di share, che nello spin off serale di Ore 14, al 6.5% medio con picchi sopra il 7%. Non sempre la traduzione in prime time di programmi del day time va bene, anzi, tanti sono gli esempi di fallimenti. Ma in questo caso la Rai ha messo a segno un ottimo risultato, tanto che il format è il più visto di Rai2 e la versione serale è stata prolungata fino a dicembre.

Giovedì è stata vista da 850mila spettatori col 6.4% di share e 12mila utenti connessi dai device, tallonando Piazzapulita su La7. Scaletta incentrata come sempre sulla cronaca, partendo dalla tragica esplosione nel veronese che ha causato la morte di 3 carabinieri, ma i picchi sopra il 7% di share li ha toccati la parte sui recenti episodi di violenze da parte di stranieri o figli di immigrati di seconda o terza generazione, i cosiddetti “maranza”, che stanno mettendo in crisi la sicurezza in varie città. Poi ampio spazio dedicato al femminicidio di Pamela Genini a Milano e alle news sul caso Garlasco.

