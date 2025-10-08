Odifreddi farnetica su Meloni: "Dovrebbe essere orgogliosa dell'accusa di genocidio"

Odio rosso nelle piazze, nei Palazzi e, ovviamente, anche nei talk show. Piergiorgio Odifreddi, proprio a L'aria che tira su La7, si era già reso protagonista di alcune frasi infelice che avevano scatenato un putiferio. In quell'occasione il bersaglio del matematico era Charlie Kirk che era stato appena assassinato da un colpo d'arma da fuoco. Ora il focus si è spostato su Giorgia Meloni che ospite da Bruno vespa ha spiegato ai telespettatori di Rai 1 di essere stata denunciata - insieme a mezzo governo - alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio.
Ecco, su questo punto il buon Odifreddi non ha il minimo dubbio. "Io non ci vedo niente di strano - ha dichiarato a Parenzo -. Naturalmente l'Italia è il Paese alleato di Israele e Israele fa delle cose che molti considerano disdicevoli, per usare un eufemismo. E ovviamente quando uno è alleato e non prende nessuna misura... addirittura l'Italia non ha nemmeno votato quelle blande sanzioni che l'Europa ha fatto nei confronti di Israele, è chiaro che è complice. Poi dovrà anche risponderne in un certo senso. Mi pare strano che si stupisca. Cioè dovrebbe essere orgogliosa - ha poi aggiunto - visto le sue idee politiche".
A quel punto, però, il conduttore lo ha interrotto stupito dalla portata delle sue affermazioni: "Orgogliosa di essere accusata di genocidio...". "Non di essere orgogliosa di essere accusata di genocidio, ma di essere complice di Israele - ha precisato il matematico -. Poi dopo lei potrà dire che non è genocidio. Si tratta di una cosa diversa". "Lei ragiona sempre in modo molto pacato - lo ha incalzato Parenzo - e fa questi suoi assiomi... stando al suo ragionamento, dovrebbe essere processata anche lei per genocidio?". "Non per genocidio diretto - ha insistito Odifreddi -, ma per genocidio indiretto. Anche il presidente Trump per esempio. È logico che non sono solo che fanno le azioni in Palestina. Ma sono assolutamente concordi con quello che fa Netanyahu".
