Ok, il prezzo è giusto: quando torna in tv

di
giovedì 23 ottobre 2025
1' di lettura

Dopo oltre 20 anni di assenza, il game show Ok, il prezzo è giusto torna sul piccolo schermo. Nonostante la lunga militanza in Mediaset, però, questa volta il programma andrà in onda su Rai 1 prima serata a partire da venerdì 9 gennaio 2026. Niente fascia preserale, dunque, dove invece restano saldi L’Eredità e Affari Tuoi, ma un posto di primo piano pensato per un pubblico variegato. 

L'obiettivo della Rai sarebbe riportare in vita un format per fronteggiare la concorrenza di Mediaset e de La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti. Non è ancora ufficiale, invece, il nome della persona a cui sarà affidata la conduzione, anche se le indiscrezioni trapelate finora farebbero pensare a Flavio Insinna. A rendere la trasmissione un pilastro della tv italiana era stata Iva Zanicchi, dal 1987 in avanti. Insieme a lei la voce di Raffaella Bragazzi.

Il lancio in Italia risale al 1983. Poi, il programma è andato in onda fino al 2001 per 21 stagioni e oltre 3.400 puntate. Ok, il prezzo è giusto è la versione italiana del format americano The Price Is Right, nato negli anni ’50 e ancora oggi trasmesso negli Stati Uniti sulla CBS. Il gioco, per i concorrenti che vi partecipano, consiste nell'indovinare il prezzo esatto di vari prodotti, dagli elettrodomestici alle automobili, per provare a vincere dei premi.

