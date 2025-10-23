Ok, il prezzo è giusto: quando torna in tv

Dopo oltre 20 anni di assenza, il game show Ok, il prezzo è giusto torna sul piccolo schermo. Nonostante la lunga militanza in Mediaset, però, questa volta il programma andrà in onda su Rai 1 prima serata a partire da venerdì 9 gennaio 2026. Niente fascia preserale, dunque, dove invece restano saldi L’Eredità e Affari Tuoi, ma un posto di primo piano pensato per un pubblico variegato.

L'obiettivo della Rai sarebbe riportare in vita un format per fronteggiare la concorrenza di Mediaset e de La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti. Non è ancora ufficiale, invece, il nome della persona a cui sarà affidata la conduzione, anche se le indiscrezioni trapelate finora farebbero pensare a Flavio Insinna. A rendere la trasmissione un pilastro della tv italiana era stata Iva Zanicchi, dal 1987 in avanti. Insieme a lei la voce di Raffaella Bragazzi.