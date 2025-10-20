"Il commissario Ricciardi" fa bella la Rai al Prix Italia

Lo storico concorso internazionale sarà anche quest’anno occasione per attrarre nel nostro Paese il meglio delle produzioni radio, tv e digital dei broadcaster internazionali. Sono ben 238 i programmi iscritti, provenienti da oltre 60 paesi. Contenuti sempre attenti alla stretta attualità, alle tendenze culturali e alle tematiche che interpellano la società civile.

La Rai celebra i 2500 anni di Napoli con l’edizione numero 77 del Prix Italia al via oggi nel capoluogo campano. Una rassegna che, quest’anno più che mai, sarà concentrata su attualità e informazione con l’obiettivo dichiarato di contrastare la diffusione delle fake news. Una chiara manifestazione d’intenti ben concentrata a partire dal titolo scelto per l’evento: Get real che, non a caso, vedrà proprio una giornalista, Giorgia Cardinaletti, tra i più amati mezzibusti del Tg1, chiamata a condurre l’importante show inaugurale.

Durante la puntata di Ballando con le Stelle del 18 ottobre, è esplosa una scintilla tra Selvaggia Lucarelli e Ba...

Il Commissario Ricciardi, serie ambientata in una Napoli degli Anni 30, giunta alla terza stagione, sarà il titolo di punta su cui la Rai punterà a tutto tondo, approfittando proprio del particolare proscenio offerto dal capoluogo partenopeo che vedrà oggi pomeriggio stendersi nuovamente il blu carpet Rai pronto a ospitare l’intero cast della serie con Lino Guanciale, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Daniela Ioia, Antonio Milo, Maria Vera Ratti, Gianpaolo Tescari in arrivo oggi sul Golfo.

Numerosi le finestre su RadioRai, reti Rai e RaiPlay dedicate al Prix Italia. Da stamattina alle 8.35 alle 8.35, Daniela Ferolla e Massimiliano Ossini in diretta dal Cortile d'Onore racconteranno i risvolti principali del concorso su Rai 1 e RaiPlay. Nel pomeriggio, alle 15.15, da oggi a venerdì, su Rai 3, sarà la Tgr a proporre una striscia informativa condotta da Lara Martino, tutta dedicata alla rassegna, con ospiti, servizi e approfondimenti da non perdere.