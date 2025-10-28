Affari Tuoi, gioca Angelica? Qualcosa non torna: "Ma questa..."

Libero logo
martedì 28 ottobre 2025
Nuova puntata di Affari Tuoi, nuovo dibattito. A giocare martedì 28 ottobre è Angelica del Molise. E proprio sulla nuova concorrente del programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, i telespettatori esprimono i loro dubbi. "Ma anche questa non è arrivata tipo ieri?", scrive un utente di X. E ancora: "Già gioca?..c’è gente che ci fa le ragnatele".

La ragazza viene da Campobasso. La sua prima puntata è stata infatti lo scorso 17 ottobre. Di professione fa l’ispettore della Guardia di Finanza. Angelica è accompagnata dalla mamma Roberta di professione ispettore di polizia. A casa Angelica la chiamano la capitana perché ha un carattere un po' forte. La coppia gioca con il pacco numero 4. 

Ma anche sulla questione del carattere, ecco che non manca l'utente che ha da ridire: "Carattere forte ma le trema la voce......... .....per piacere". E c'è anche chi nota una certa somiglianza con Elisabetta Gregoraci: "Buonasera pacchers stasera gioca con noi Elisabetta Gregoraci".

stefano de martino

