Affari Tuoi, clamoroso: ecco chi accompagna Sara in studio

mercoledì 29 ottobre 2025
1' di lettura

Oggi, mercoledì 29 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Molise. Si chiama Fabio, viene dalla provincia di Campobasso e nella vita è un cuoco.

La nuova concorrente della serata, invece è la pacchista in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia. Si chiama Sara, viene dalla provincia di Gorizia e ha un negozio di estetista. Lei è anche mamma di Elia e ha partecipato al programma insieme a Ruben. Non stanno più insieme, ma sono rimasti in buoni rapporti. Insieme hanno giocato col pacco numero 5.

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Immagina a dare i consigli giusti sui soldi a quella che ti ha messo le corna. Ruben ribellati", "L' entusiasmo dell' ex durante tutta la partita", "Euben vorrebbe sotterrarsi in questo momento", "comunque io non credo sia finita proprio bene tra loro", "Portarsi un'amica no eh", "La concorrente con l'ex la peggiore scelta possibile perché manco si parlano a momenti. Cioè se vince si stringono la mano?".

tag
affari tuoi
stefano de martino

