Affari Tuoi, beffa dell'ultimo minuto e pioggia di critiche: cosa aveva nel pacco

Colpo di scena e vittoria da capogiro sfiorata. Accade ad Affari Tuoi durante la puntata in onda martedì 28 ottobre. Qui, su Rai 1, a giocare è Angelica. La concorrente, che lavora nella Guardia di Finanza e viene da Campobasso, è accompagnata dalla mamma Roberta. La sua partita inizia subito con il piede giusto, eliminando anche l’incognita del pacco X, novità della nuova stagione, che conteneva solamente 10mila euro.

E anche il finale non è niente male. Tra offerte, pacchi cambiati due volte per seguire le intuizioni della mamma, Angelica torna a Campobasso accettando l’offerta del dottore di 33mila euro. Peccato però che la ragazza abbia rinunciato ai 100mila che erano nel suo pacco numero 16, proprio quel numero che la mamma le aveva suggerito qualche tempo prima.