La volta buona, Giofrè fa girare la testa a Caterina Balivo

Entra in studio danzando sulle note di Toxic, una delle ultime hit firmate da Britney Spears prima del tracollo personale. E la situazione a La volta buona, il programma del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, si fa incandescente. In Italia Giuseppe Giofrè è famoso soprattutto in quanto ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, giovanissimo vincitore nella categoria ballo nell'edizione 2012.

Da quel giorno ormai lontano, però, la sua carriera è letteralmente esplosa lontano dallo Stivale e oggi il 32enne di Gioia Tauro è uno dei volti più famosi dello showbiz sull’altra sponda dell’Atlantico, essendo diventato infatti uno dei ballerini di punta per gli show live di alcune delle popstar più acclamate del mondo. «Ha trasformato tutti i suoi sogni in realtà - lo presenta così al pubblico la Balivo - e ha realizzato anche il mio, ballando a fianco di Taylor Swift». Abbracci e baci volanti, «non so se riuscirò a proseguire questa intervista se cominciamo così», si imbizzarrisce la padrona di casa prima di sedersi in poltrona. Giofrè, trasferitosi poco più che ragazzino negli States, entra nel corpo di ballo di Jennifer Lopez, poi lavora con la Swift e infine la molla perché il suo mito è un altro, Britney Spears.

«Lavoravo al secondo tour mondiale di Taylor, il Reputation tour, eravamo in Nuova Zelanda mentre Britney faceva le audizioni a Los Angeles - ricorda con un sorriso -. Ma non mi ferma niente, mando dei video e ho raggiunto quello che dovevo raggiungere».

Britney, spiega quasi sciogliendosi, «è dolcissima». Mentre la Swift ora sta per sposarsi: «Ti invita al matrimonio? Porti anche me?», chiede la Balivo. «Non ho ancora ricevuto nulla ma ti porto come plus one», promette Giofrè, che poi si fa serio quando si parla della sua infanzia non proprio facilissima per motivi, diciamo, ambientali. Anche lui, infatti, per via della sua passione è stato costretto a passare dalle forche caudine del bullismo. «Ero un po’ vittima di pregiudizi, mi insultavano, “Giuseppe è una femminuccia”. Ma mi hanno dato la forza per ottenere tutto quello che ho oggi».

C’è però ancora un piccolo grande obiettivo da realizzare: «Io ballavo in strada nella piazzetta sotto casa. Non ha ancora un nome, questa estate ci sono stato e ho detto, “ma nominatela a nome mio no?”. La piazzetta di Giuseppe Giofrè, vediamo se succederà».

