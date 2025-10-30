Libero logo
Ballando con le Stelle, Marcella Bella accusa Selvaggia Lucarelli: "Situazione grave"

giovedì 30 ottobre 2025
Ballando con le Stelle, Marcella Bella accusa Selvaggia Lucarelli: "Situazione grave"

Marcella Bella è forse la concorrente più "maltrattata" di questa edizione di Ballando con le Stelle, il talent show di Eai 1 condotto da Milly Carlucci. La cantante si è lasciata andare a un durissimo sfogo contro la giuria del programma. "Questo accanimento nei miei confronti comincia a essere grave", ha spiegato. In un video di ballando segreto - il format "confessionale" dei concorrenti, Marcella Bella ha puntato il dito contro Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. E la stessa conduttrice le ha dato ragione.

"Mi sento mortificata. Non vi è piaciuto il mio ballo? Non vi è piaciuta la mia performance? Benissimo, me lo dite e mi date i vostri voti, ma non mi mortificate così", ha tuonato. Subito dopo l'attacco anche Carolyn Smith per l'incoerenza dei suoi giudizi: "Tu Carolyn, che sei una esperta, non mi dai 2 e poi dai 6 alla Coriandoli, perché sennò c'è qualcosa che non va. Perché a lei ha detto: 'Due passi li hai fatti bene'. E io non ho fatto neanche un passo bene? Ho dimostrato una certa agilità, invece io potrei attaccarmi anche a quel lampadario… ma tutti guardano da un'altra parte, non se ne accorgono. C'è qualcosa che non va, gli starò sulle palle, gli starò antipatica, hanno deciso di distruggermi. Ho le spalle larghe ma...".

Ma secondo Marcella Bella la vera "cattiva" della giuria è sempre Selvaggia Lucarelli: "Ma certo è lei, la cosa... la cattiva. È sempre lei (Selvaggia Lucarelli, ndr). Poi Mariotto è sotto i suoi piedi e fa solo ciò che dice lei". 

