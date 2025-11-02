Verissimo, Alessia Orro: "Ha iniziato a seguirmi", il periodo più difficile

"Mamma è stata la prima allenatrice, giocavo con lei e mia sorella. Mi ha portato in palestra da quando sono nata. Da piccola ero attratta dal pallone che girava, difficile tenermi ferma": la pallavolista Alessia Orro si è raccontata nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. In particolare ha ricordato che a soli 13 anni ha lasciato casa per inseguire il suo sogno. "È stato molto faticoso, ho sofferto tanto, chiamavo mamma quattro volte al giorno", ha spiegato.

È stato così difficile per lei che il primo anno, come lei stessa ha raccontato, ha avuto "la tentazione di tornare indietro, poi però ho sconfitto le mie difficoltà e sono andata avanti. Mia mamma soffriva tantissimo, ma lei mi ha dato una forza incredibile per continuare ad andare avanti". Parlando della sua vita privata, la Orro ha rivelato: "Sono innamorata di Matteo, non è stato amore a prima vista, sono passati due mesi prima che ci notassimo. Poi da quel giorno è come se fosse arrivato un uragano nella mia vita. Ho avuto delusioni nella vita, non volevo una relazione in quel momento, ma poi è arrivato lui e mi ha proprio rapita".