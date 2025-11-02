L'Eredità, "regalata dai": Beatrice trionfa, scoppia il caos

È stata Beatrice la campionessa de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 2 novembre. La concorrente, dopo aver avuto la meglio alla sfida dei Cento Secondi, si è seduta al tavolo della ghigliottina, la fase finale e più seguita del gioco. Le cinque parole da indovinare oggi erano: tenere, tv, gru, addormentato e destro. Mentre il montepremi in palio era di 11.250 euro.

Dopo un minuto di ragionamento previsto dal regolamento, Beatrice ha tentato il tutto per tutto con la parola Braccio. E dopo qualche momento di attesa, ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Il conduttore le ha confermato che era proprio quella la risposta corretta della ghigliottina di questa sera. E a questa notizia sono seguiti applausi e grandi festeggiamenti in studio.