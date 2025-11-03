Fuori dal coro, l'abusiva è Lady Golpe: finisce a insulti

L’inviato di Fuori dal Coro è andato ad incontrare proprio quest’ultimo, per cercare di capire la posizione dei due occupanti: “Sia te che la mamma non siete stanchi di dire bugie nella vita?”. Il figlio non è d’accordo: “ Sta scherzando veramente? Questa non è occupazione abusiva”. Il giornalista, però, incalza: “Ah non è occupazione abusiva? È la terza volta che veniamo a sentirvi. Perché continuate ad occupare case?”.

Occupazioni abusive e ladri di case, tema sempre caldo a Fuori dal Coro , il programma d’attualità di Mario Giordano su Rete 4. Questa volta, in mezzo a chi si stabilizza in appartamenti non di proprietà e senza rispettare la legge, emerge una figura del passato. Vi ricordate, infatti, di Donatella Di Rosa , meglio conosciuta come Lady Golpe ? È stata famosa negli anni '90 per aver denunciato un inesistente colpo di Stato. Oggi è un'occupatrice seriale di case e al momento presiede indebitamente col figlio un B&B di Roma .

Sempre il figlio della Di Rosa, imbruttito, risponde: “L'unica domanda a cui ti rispondo è il fatto che non sto occupando abusivamente e questa volta è calunnia a pieno titolo ”. Il giornalista, allora, provoca: “Reato che voi conoscete molto bene in famiglia vero?”. L’intervistato perde le staffe: “ Senti str***o se rimettete mia madre in televisione stavolta la pagate cara”.

L’inviato del programma di Mario Giordano, però, insiste e riesce a parlare anche con Lady Golpe: "Perdonami, perché lui (il figlio, ndr) ha smesso di pagare per stare in questa casa, perché ci sono dei proprietari che dicono di aspettare dei soldi?”. L’unica risposta che riceve è livorosa: “Guarda che mi arrabbio veramente. Che aspettano che cosa!”. Una volta rientrati in studio, però, il lieto fine viene annunciato dallo stesso inviato del programma: “Possiamo dare la notizia in diretta, l'occupazione della casa di Lady Golpe è terminata, la casa è libera e gli occupanti se ne sono andati. Con Lady Golpe, certo, non si sa mai e teniamo gli occhi aperti, ma questa volta ha riconsegnato le chiavi”. Giordano conclude felice: “Noi siamo contro il Far West delle case occupate e ci battiamo per liberarle e con questa sono 240”.