Fuori dal coro, l'abusiva è Lady Golpe: finisce a insulti

di Roberto Tortoralunedì 3 novembre 2025
2' di lettura

Occupazioni abusive e ladri di case, tema sempre caldo a Fuori dal Coro, il programma d’attualità di Mario Giordano su Rete 4. Questa volta, in mezzo a chi si stabilizza in appartamenti non di proprietà e senza rispettare la legge, emerge una figura del passato. Vi ricordate, infatti, di Donatella Di Rosa, meglio conosciuta come Lady Golpe? È stata famosa negli anni '90 per aver denunciato un inesistente colpo di Stato. Oggi è un'occupatrice seriale di case e al momento presiede indebitamente col figlio un B&B di Roma

L’inviato di Fuori dal Coro è andato ad incontrare proprio quest’ultimo, per cercare di capire la posizione dei due occupanti: “Sia te che la mamma non siete stanchi di dire bugie nella vita?”. Il figlio non è d’accordo: “Sta scherzando veramente? Questa non è occupazione abusiva”. Il giornalista, però, incalza: “Ah non è occupazione abusiva? È la terza volta che veniamo a sentirvi. Perché continuate ad occupare case?”.

Fuori dal Coro, occupata la casa del Cugino di Campagna

«Cosa le canterei se me la trovassi davanti? Anima miaaaa, li mort***ci tuaaaa». La prende con ironia, Ivano...

Sempre il figlio della Di Rosa, imbruttito, risponde: “L'unica domanda a cui ti rispondo è il fatto che non sto occupando abusivamente e questa volta è calunnia a pieno titolo”. Il giornalista, allora, provoca: “Reato che voi conoscete molto bene in famiglia vero?”. L’intervistato perde le staffe: “Senti str***o se rimettete mia madre in televisione stavolta la pagate cara”.

Fuori dal coro, abusiva aggredisce inviata: colpo in faccia, sangue su Rete 4

Anima mia… nella casa tua, nonostante io sia abusiva tra queste mura! Il testo della nuova hit dei Cugini di Camp...

L’inviato del programma di Mario Giordano, però, insiste e riesce a parlare anche con Lady Golpe: "Perdonami, perché lui (il figlio, ndr) ha smesso di pagare per stare in questa casa, perché ci sono dei proprietari che dicono di aspettare dei soldi?”. L’unica risposta che riceve è livorosa: “Guarda che mi arrabbio veramente. Che aspettano che cosa!”. Una volta rientrati in studio, però, il lieto fine viene annunciato dallo stesso inviato del programma: “Possiamo dare la notizia in diretta, l'occupazione della casa di Lady Golpe è terminata, la casa è libera e gli occupanti se ne sono andati. Con Lady Golpe, certo, non si sa mai e teniamo gli occhi aperti, ma questa volta ha riconsegnato le chiavi”. Giordano conclude felice: “Noi siamo contro il Far West delle case occupate e ci battiamo per liberarle e con questa sono 240”.

