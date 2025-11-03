Fuori dal coro, l'abusiva è Lady Golpe: finisce a insulti

Occupazioni abusive e ladri di case, tema sempre caldo a Fuori dal Coro, il programma d’attualità di Mario Giordano su Rete 4. Questa volta, in mezzo a chi si stabilizza in appartamenti non di proprietà e senza rispettare la legge, emerge una figura del passato. Vi ricordate, infatti, di Donatella Di Rosa, meglio conosciuta come Lady Golpe? È stata famosa negli anni '90 per aver denunciato un inesistente colpo di Stato. Oggi è un'occupatrice seriale di case e al momento presiede indebitamente col figlio un B&B di Roma.
L’inviato di Fuori dal Coro è andato ad incontrare proprio quest’ultimo, per cercare di capire la posizione dei due occupanti: “Sia te che la mamma non siete stanchi di dire bugie nella vita?”. Il figlio non è d’accordo: “Sta scherzando veramente? Questa non è occupazione abusiva”. Il giornalista, però, incalza: “Ah non è occupazione abusiva? È la terza volta che veniamo a sentirvi. Perché continuate ad occupare case?”.
Fuori dal Coro, occupata la casa del Cugino di Campagna«Cosa le canterei se me la trovassi davanti? Anima miaaaa, li mort***ci tuaaaa». La prende con ironia, Ivano...
Sempre il figlio della Di Rosa, imbruttito, risponde: “L'unica domanda a cui ti rispondo è il fatto che non sto occupando abusivamente e questa volta è calunnia a pieno titolo”. Il giornalista, allora, provoca: “Reato che voi conoscete molto bene in famiglia vero?”. L’intervistato perde le staffe: “Senti str***o se rimettete mia madre in televisione stavolta la pagate cara”.
Fuori dal coro, abusiva aggredisce inviata: colpo in faccia, sangue su Rete 4Anima mia… nella casa tua, nonostante io sia abusiva tra queste mura! Il testo della nuova hit dei Cugini di Camp...
L’inviato del programma di Mario Giordano, però, insiste e riesce a parlare anche con Lady Golpe: "Perdonami, perché lui (il figlio, ndr) ha smesso di pagare per stare in questa casa, perché ci sono dei proprietari che dicono di aspettare dei soldi?”. L’unica risposta che riceve è livorosa: “Guarda che mi arrabbio veramente. Che aspettano che cosa!”. Una volta rientrati in studio, però, il lieto fine viene annunciato dallo stesso inviato del programma: “Possiamo dare la notizia in diretta, l'occupazione della casa di Lady Golpe è terminata, la casa è libera e gli occupanti se ne sono andati. Con Lady Golpe, certo, non si sa mai e teniamo gli occhi aperti, ma questa volta ha riconsegnato le chiavi”. Giordano conclude felice: “Noi siamo contro il Far West delle case occupate e ci battiamo per liberarle e con questa sono 240”.
Vi ricordate di Donatella Di Rosa, aka Lady Golpe?— Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 2, 2025
È stata famosa negli anni '90 per aver denunciato un inesistente colpo di Stato.
Oggi è un'occupatrice seriale di case e al momento occupa col figlio un B&B di Roma.
Abbiamo incontrato quest'ultimo.#Fuoridalcoro pic.twitter.com/9Q5uePytL9