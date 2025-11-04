L'Eredità, sfregio a Gianluca: "Anche un tombino"

Tutti d'accordo, o quasi: Gianluca è bravo. E non è scontato, considerando che stiamo parlando di L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni i cui telespettatori sono famosi per essere molto critici con chi va in studio.

Superata di slancio la concorrenza della campionessa Teresa e degli altri sfidanti, Marco, Simona, Gianluca, Natalia e il veterano Andrea, il barbuto romagnolo Gianluca arriva ai 100 secondi e batte anche la giovanissima Claudia.

"Amici arrivo per la Ghigliottina ma che bravo questo concorrente", commenta un telespettatore su X, in tempo reale. "Mammamia! Bravo davvero!", "Gianluca, una macchina da guerra", fanno eco altri utenti. Qualcuno però non la pensa così: "Che odio i 100 secondi. Ma bravo cosa che le sapeva anche un tombino?", azzarda uno spirito critico. "A parte le punte della corona, erano tutte abbastanza semplici", aggiunge un altro.

Poco male. Alla Ghigliottina il neo-campione approda con 180mila euro, che diventano 22.500 dopo diversi errori. "Numero", "Quadro", "Vitamine", "Atlante" e "Ragionamento" sono le cinque parole-indizio. Gianluca ci prova con "Gruppo", mentre su X altre opzioni ventilate da casa sono "Serie", "Forza", "Critico" e "Logico". La risposta giusta però è un'altra: "Complesso". E molti la azzeccano: "È un ragionamento complesso ma ci si può arrivare", "Anche stasera buio totale", "Dico gruppo per non lasciare in bianco ma dalla regia mi dicono complesso", "Ho pensato a Gruppo ma guardando le altre vostre ipotesi anche complesso ci sta", "Mi diverte seguire questo gioco, ma trovo disturbanti i continui applausi".