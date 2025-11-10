Affari tuoi, Sebastiano umiliato: "Un marito cog***e"

Beffa con pochi precedenti ad Affari tuoi, il quiz show dell'acess prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Anzi, per la precisione nessuno: perché a Sebastiano capitano per le mani non uno ma due pacchi da 300mila euro, merito del "pacco nero", eppure il pacchista del Veneto, molto amato dal pubblico a casa e famoso con il nome d'arte di "Petacarte" e la fidanzata Aurora. Ma la sorte non arride alla coppia, evidentemente, con Sebastiano costretto a tornarsene a casa con soli 100 euro dopo 16 puntate davanti ai riflettori.

"Lei che pensa di avere un marito C***NE!", ironizza in malomodo un telespettatore, condividendo un fermo-immagine di Aurora nel momento della delusione finale. "Aurora l'ha presa bene dai", aggiunge un altro utente.

Il resto dei commenti è quasi umiliante per il povero concorrente: "Mado come si supera il fatto che avevi pescato 300.000 euro e vai a casa con 100 euro?", "Ma come si fa??? Cambia all'inizio senza motivo e aveva i 300.000, altri due cambi poco lucidi, rifiuta deciso e sprezzante ogni altra offerta compresa ultima credendo sempre di avere rosso e torna a casa a mani vuote! Chi troppo vuole...", "Ha perso soldi e moglie stasera", "Da 300k a 100 euro, che tracollo", "Mi dispiace ma ha veramente giocato troppo male...", "LO SAPEVOOOOO quando continuava a cambiare tra 9 e 7 faccio a mio padre “sta continuando a cambiare tra blu", "Era palese il Dottore li volesse aiutare nella causa, per questo ha offerto tutti questi cambi. Mi dispiace perché concorrenti che ne hanno davvero bisogno raramente vincono", "Peccato per Sebastiano, mi dispiace sia perché non ha vinto e anche perché va via, è simpatico", "Ma come si fa non capire che il Dottore voleva aiutarti?... Sebastiano più che testone sei una testa di c***o", "Il Dottore ha vinto a mani basse... Complimenti a Seba e Aurora".

E ancora: "Peccato, ma ha giocato malissimo", "Mi dispiace troppo, meritava di portare a casa dei soldi", "Che poi in gettoni d'oro non sono neanche 100 pieni, brutta partita e al 100% lui domani è single", "Questo oltre ai soldi perderà anche la fidanzata", "Peccato! Ha giocato un po' a caz***m però", "Ah convintone!!!! Giocato malissimo", "Mi dispiace molto perché volevano donarli ma ahimè... se l'è cercata", "Lei glielo rinfaccerà tutta la vita! Non è una certezza ma nemmeno un dubbio! Ti siamo vicini petacarte Sebastiano!!!".