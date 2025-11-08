Libero logo
Beppe Vessicchio, il retroscena di Fabio Fazio: cosa gli ha detto prima di morire

di
sabato 8 novembre 2025
"Sono incredulo e sconvolto. Lo aspettavo per il libro su Mozart a Che Tempo Che Fa. Si è preoccupato di avvisarmi che avrebbe rimandato di un paio di settimane per una brutta tosse, con la consueta gentilezza". Lo dice all'Ansa Fabio Fazio, parlando dell'improvvisa scomparsa, all'età di 69 anni, del maestro Beppe Vessicchio. "Un uomo dolce e gentile. Un amico. Un grande musicista", è il ricordo di Fazio. "Un uomo che ha sempre colto il lato giocoso dello spettacolo. Ho tanti ricordi con lui e Luciana. Ci legavano una stima sincera e un'amicizia autentica. Sono senza parole", conclude il conduttore.

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal mondo della politica. In primis dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni che su Instagram ha commentato: "Ci lascia Beppe Vessicchio, celebre direttore d'orchestra e volto noto della televisione italiana. Un artista di grande cultura musicale che ha dato tanto e che ci mancherà. 'Dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio ' non era solo una frase: era casa, era Italia. Buon viaggio".

Così come dal leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte: "È un grande lutto per il mondo delle musica. È un lutto per tutti noi, che colpisce i nostri ricordi comuni di tanti Sanremo in famiglia con la sua maestria e la sua simpatia a farci compagnia. Ciao Peppe Vessicchio". 

