L'Eredità, Alessandra fallisce la Ghigliottina? Rivolta contro Liorni e autori: "Ridicoli"

Oggi, giovedì 13 novembre, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Gianluca, il nuovo campione che però ieri sera non è riuscito a trovare la soluzione della Ghigliottina. Con lui giocano come concorrenti: Martin da Pisa, Davide da Treviso, Giusy da Matera, Enzo che ha esordito ieri, Alessandra da Genova, Antonella che è un'esperta di armocromia. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine alla Ghigliottina ci è arrivata soltanto Alessandra. La nuova campionessa aveva l'opportunità di portarsi a casa la bellezza di 165mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Affare", "Magro", "Tiro", "Bianco" e "Individuo". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Losco". Ma non era convinta della sua scelta. La soluzione corretta invece era: "Sporco".