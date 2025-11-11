Libero logo
di
martedì 11 novembre 2025
L'Eredità, "sarebbe pure l'ora": bufera su Gianluca

Pino, la campionessa Alessia, Giusy, il veterano Gianluca, e Francesca i cinque concorrenti che sono arrivati alla sfida de I Fantastici Quattro a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, martedì 11 novembre. In molti sui social non hanno potuto fare a meno di notare che un concorrente in particolare, Gianluca, si è trovato in sfida più volte di altri. "Sarebbe pure l'ora che Gianluca esca visto che va sempre in sfida", ha scritto infatti un utente su X. 

Nonostante questo, però, Gianluca ha vinto ben due sfide su due eliminando prima Stefano e poi Francesca. "E Gianluca se la cava di nuovo #leredita", ha fatto notare qualcuno. Dopodiché si è passati a un altro gioco, La Scossa. Intanto, i commenti dei telespettatori sono diventati sempre più tranchant. Uno di loro, per esempio, ha scritto: "Questi non sanno le cose. Tirano a indovinare...".

L'Eredità, caos su Alessia: "Da eliminazione"

"Alessia, brava e fortunata ma la torcia olimpica era da eliminazione". I telespettatori de L'Eredit&agrav...

A prendere la scossa è stato Pino, che quindi ha puntato il dito contro la debuttante Giusy. Mentre Gianluca e Alessia di diritto hanno avuto accesso al Triello, la sfida successiva. 

