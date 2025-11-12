Libero logo
di
mercoledì 12 novembre 2025
È sempre Cartabianca, Scanzi: "Chi c'è dentro Fratelli d'Italia"

1' di lettura

"Fratelli d'Italia ha la storia di Fratelli d'Italia": Andrea Scanzi lo ha detto in collegamento con Bianca Berlinguer durante il talk È sempre Cartabianca, in prima serata su Rete 4. Il giornalista, poi, ha continuato il suo discorso dicendo che "FdI è figlia di Alleanza Nazionale, che è figlia del Movimento Sociale Italiano".

E fin qui la storia del partito di Giorgia Meloni. Dopodiché è passato all'attacco: "Dentro Fratelli d'Italia ci sono tantissime persone che sono state fasciste, nostalgiche, estimatrici di Mussolini. Qualcuno lo è ancora ma non lo dice, qualcuno lo è ancora e lo dice. E quindi quando si tocca questo argomento non sono contenti, è ovvio". 

Scanzi e Cacciari, dalla Gruber due facce della sinistra italiana

Le due facce della sinistra italiana ospiti a Otto e mezzo su La7. Da Lilli Gruber c’è Andrea Scanzi, volto...

Sulla presidente del Consiglio, invece, la firma del Fatto Quotidiano ha detto: "Io non credo che Giorgia Meloni sia fascista, non l'ho mai detto, però dico e lo ripeto stasera, tranquillamente, che secondo me non è anti fascista, o per meglio dire è anti anti-fascista come quasi tutta Fratelli d'Italia". Il solito discorso fatto per attaccare, insomma. 

