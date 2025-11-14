Dritto e rovescio, Toccalini contro gli amici di Ilaria Salis: "A calci in c*** e poi in galera"

C’è un nuovo decreto sicurezza pronto a essere messo sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri. Se ne fa promotore il vicepremier Matteo Salvini, che propone un elenco di 14 misure: in primis gli sgomberi più veloci delle case occupate, poi una stretta sui ricongiungimenti familiari dei migranti e sulle attività illegali delle baby gang, con l'ammonimento del questore alle famiglie degli under 14 che delinquono. Riflessioni verranno fatte anche per dare maggiori tutele per gli agenti delle forze di polizia, potenziando la legittima difesa. Di questo si discute a Dritto e Rovescio su Rete4 e, a rinforzare i concetti del nuovo Ddl sicurezza, c’è Luca Toccalini, deputato della Lega: "Chi occupa abusivamente deve essere preso a calci in c***o e rimandato ovviamente in galera. Dopodiché ci sono due cose molto importanti in questo nuovo decreto. Innanzitutto il permesso di soggiorno a punti, che funziona esattamente come la nostra patente che tutti noi abbiamo. Se un immigrato ha il permesso di soggiorno, deve rispettare le nostre regole. Se non lo fa, gli scade il permesso di soggiorno, viene espulso e torna a casa sua. Perché non è normale, non è più accettabile avere delinquenti che non vogliono integrarsi sul nostro territorio".

Toccalini, poi, affronta il tema più delicato della delinquenza minorile: "Sulle baby gang è molto importante questo, ovvero il fatto che le sanzioni non saranno più solo per quei ragazzini che scelgono di andare in giro con il coltello, con la pistola a spacciare, a delinquere o a fare le peggio cose. Ma anche per quei genitori che evidentemente non gli hanno insegnato il buonsenso, l'educazione e come si vive in questo mondo. E che gli hanno insegnato che andare a spacciare, a delinquere, a rapinare e a menare i ragazzini è una cosa buona e giusta".

"Quindi, se vogliamo dare dei segnali, partiamo da quei genitori che evidentemente non sono stati in grado di educare i propri figli. I delinquenti – tendenzialmente - hanno i genitori delinquenti che non gli hanno insegnato le cose. Ci sono per fortuna i servizi sociali che intervengono in alcuni casi e salvano bambini e bambine, ragazzi e ragazze dalla delinquenza, però qualche segnale ai genitori va dato".

