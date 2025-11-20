L'Eredità, Marcello umiliato: "Dai che abbassano il canone Rai"

"Dai! Che domani prendi il bonus vita". Non manca certo il gusto per l'ironia un po' perfida ai telespettatori de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Chi segue e commenta sui social in tempo reale le puntate della trasmissione ama schernire i commentatori per i loro strafalcioni, anche nei casi in cui è impossibile non riconoscerne la preparazione.

Questo è il caso per esempio di Marcello, per la sesta volta arrivato alla Ghigliottina e per la sesta volta rimasto a bocca asciutta, per la gioia degli autori di viale Mazzini. "Questo campione la Rai se lo porta fino alla fine... Non indovina mai... Puntate a costo zero!", scrive un utente su X subito dopo il flop. "Se continua cosi ci abbassano il canone tv", azzarda un altro mentre qualcuno ricorda che il campione "in sei volte nun ce s'è manco avvicinato. Il campione ideale, per nun caccia' manco du' euro",

In generale comunque, al di là degli sfottò, gli spettatori da casa sono tutti concordi. Quando Marcello non azzecca la parola chiave per unire i cinque indizi "Notte", "Stelle", "Popolo", "Capitolo" e "Verbo" e portarsi così a casa i 42.500 euro di montepremi rimasti (prova con "Sovrano", la risposta giusta era invece "Voce") ecco partire il coro unanime: "Marcello è preparato e ha una buona cultura, ma alla Ghigliottina non ce la fa proprio", "Questo concorrente è brillante ma il gioco della Ghigliottina non fa per lui","Non ce la può fare", "Marcello è molto preparato ma la Ghigliottina non è proprio cosa sua". E c'è chi giura: "Stasera era facilissima, lo vogliono fare vincere Marcello!!!!". Sarà per un'altra serata.