Belve, Fagnani spopola anche con Urtis

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Belve”)

Belve non è una semplice trasmissione ma un fenomeno di costume. Al netto dei meri risultati Auditel sempre considerevoli, fa impressione il consumo parcellizzato della trasmissione che scaturisce dalle discussioni sui vari social che nascono da quello che succede in studio. Le prime alleate di Francesca Fagnani sono le donne: è pungente, ironica, a volte spietata ma mai autocompiaciuta. Un atteggiamento che incontra il favore non solo delle over 40 ma anche di un target decisamente più giovane.

Martedì sfilavano in studio Cristiano Malgioglio, Eva Herzigova, la transgender Genny Urtis e la cantante Big Mama, oltre al consueto appuntamento con la guest star Maria De Filippi in veste speciale di intervistatrice della Fagnani. Un mix esplosivo. Per il format di Rai 21,3 milioni di spettatori con l’8.5% di share ma punte vicine all’11% dopo le 23:40, pubblico femminile al 12% così come i giovani 15/24 anni. Il tesoretto di 25mila utenti connessi dai device conferma il trend positivo sui millennial. Picchi del 12% anche nel cluster laureati.