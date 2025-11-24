Fuori dal coro, Giordano sconcerta Vannacci: "Sa cos'è questo?"

L’Unione europea e le sue regole, le sue restrizioni, le sue imposizioni e la mortificazione del cibo e dell’attività ittica dei nostri pescatori. Un tema delicato, di cui si discute a Fuori dal Coro, programma di approfondimento d’attualità di Rete 4 condotto da Mario Giordano. Il padrone di casa introduce l’ospite, l’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci, e gli mostra il servizio della sua giornalista Vanessa Piccioni sulla produzione di “tonno vegano”.

La Piccioni racconta: “Un tonno con lo 0% di pesce, un tonno fatto di alghe. La produzione viene finanziata dall'Unione Europea, l'obiettivo è quello di creare il cibo del futuro, un cibo stile Frankenstein. Le confezioni del finto tonno sono già in vendita in diversi paesi europei, a breve dovrebbero arrivare anche in Italia. Siamo a Canobbio, nel distretto di Lugano in Svizzera, solo un'ora di macchina da Milano e qui nei grandi supermercati è già possibile comprare il tonno senza pesce”. La giornalista entra nei grandi supermercati della zona ed esplora gli scaffali delle scatolette di tonno, trovando quello “incriminato” che commenta con l’operatore: “Vedi? C’è scritto tonno, ma è tonno con 0% pesce. La confezione imita quella del tonno tradizionale, ma di tradizionale non c’è nulla, solo alghe e aromi naturali. Quali? Non sono specificati”.

Il tonno già venduto in Europa (e ben presto) anche in Italia contenente... il 0% di pesce!#Fuoridalcoro pic.twitter.com/i5JhyQ30YG — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 23, 2025

Diversi i consumatori intervistati nel negozio e nessuno di questi è attratto dall’acquisto. Giordano, rientrando in studio, parla con Vannacci e chiede: “Il tonno che viene già venduto in Europa, e tra poco verrà venduto anche in Italia, è a 0% pesce. Questa azienda è finanziata dall'Europa e costringe alla morte i nostri pescatori. La stessa Europa finanzia il tonno a 0% pesce e fa chiudere i pescatori. Lei che sta lavorando con impegno in Europa cosa mi dice?”. Vannacci non ha mezzi termini: “Dico che è una vergogna, ma ancora di più: è una truffa, è una truffa a tutti gli effetti”.