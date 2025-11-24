Enzo Iacchetti anche da Fabio Fazio: 14 ospitate in 2 mesi, è "record"

Ora che Striscia La Notizia non c’è più (almeno per il momento…) la notizia diventa il conduttore. Cioè Enzo Iacchetti. Ormai appare in tv continuamente, così che quasi non ci si accorge che non è più seduto dietro al bancone del tg satirico più famoso d’Italia. Rai1, Rai2, Rete4, Canale5, TV8… un’onnipresenza importante, quasi da farci su una canzone, come quelle che lo stesso Iacchetti strimpellava da Costanzo nei primi anni della sua carriera. Nell’analisi che Massimo Falcioni fa su Today si evince che Iacchetti abbia collezionato ben quattordici ospitate televisive in due mesi, dalla metà di settembre a quella del mese in corso. E si escludono ospitate radiofoniche, su emittenti locali e all’interno di podcast (vedi Tintoria etc.).

Tutto nasce dall’ormai celebre scontro verbale con il presidente della Federazione “Amici di Israele”, Eyal Mizrahi, cui Iacchetti ha dato dello “stronzo”. Era il 16 settembre e il terreno di scontro quello di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento di Rete4 condotto da Bianca Berlinguer.

Da lì, a cascata, ecco inviti a raffica: già il 20 settembre l’attore ricompariva ad Accordi e disaccordi. La Berlinguer, poi, se lo riprende per la sera del 23 e lo re-inviterà il 14 ottobre e il 4 novembre. Certo, non un inedito, visto che Iacchetti anche nella passata stagione aveva collezionato delle presenze, ma non con questa frequenza ovviamente. Ovviamente, subito Fabio Fazio ci si è fiondato sopra e lo ha voluto a Che Tempo Che Fa sia il 5 ottobre che il 2 novembre, e pure ieri sera 23 novembre.

