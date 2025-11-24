Enzo Iacchetti anche da Fabio Fazio: 14 ospitate in 2 mesi, è "record"

Ora che Striscia La Notizia non c’è più (almeno per il momento…) la notizia diventa il conduttore. Cioè Enzo Iacchetti. Ormai appare in tv continuamente, così che quasi non ci si accorge che non è più seduto dietro al bancone del tg satirico più famoso d’Italia. Rai1, Rai2, Rete4, Canale5, TV8… un’onnipresenza importante, quasi da farci su una canzone, come quelle che lo stesso Iacchetti strimpellava da Costanzo nei primi anni della sua carriera.
Nell’analisi che Massimo Falcioni fa su Today si evince che Iacchetti abbia collezionato ben quattordici ospitate televisive in due mesi, dalla metà di settembre a quella del mese in corso. E si escludono ospitate radiofoniche, su emittenti locali e all’interno di podcast (vedi Tintoria etc.).
Tutto nasce dall’ormai celebre scontro verbale con il presidente della Federazione “Amici di Israele”, Eyal Mizrahi, cui Iacchetti ha dato dello “stronzo”. Era il 16 settembre e il terreno di scontro quello di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento di Rete4 condotto da Bianca Berlinguer.
Da lì, a cascata, ecco inviti a raffica: già il 20 settembre l’attore ricompariva ad Accordi e disaccordi. La Berlinguer, poi, se lo riprende per la sera del 23 e lo re-inviterà il 14 ottobre e il 4 novembre. Certo, non un inedito, visto che Iacchetti anche nella passata stagione aveva collezionato delle presenze, ma non con questa frequenza ovviamente. Ovviamente, subito Fabio Fazio ci si è fiondato sopra e lo ha voluto a Che Tempo Che Fa sia il 5 ottobre che il 2 novembre, e pure ieri sera 23 novembre.
Non senza passare di nuovo per Accordi e Disaccordi il 18 ottobre, prologo a Domenica In con Mara Venier il giorno seguente. Ecco quindi un cambio di genere e format con la presenza il 22 ottobre a This Is Me per la serata celebrativa della carriera di Lorella Cuccarini. Il sabato successivo non poteva mancare Tu Si Que Vales in cui si è cimentato in un lip-sync di Elisa. Dopo due settimane di stop, rieccolo in vesta comica al GialappaShow, quindi approdo su Rai 1 con La Volta Buona di Caterina Balivo e, lunedì 17 novembre su Rai 2 nella versione video di Radio 2 Social Club. Tutte queste occasioni sono state utili a Iacchetti anche per promuovere il suo libro in uscita, dal titolo 25 minuti di felicità (senza mai perdere la malinconia). Insomma, un po’ di self-promotion durante la sua campagna pro-Gaza che al buon Enzino sta sinceramente a cuore. Perdere le staffe su Rete 4 ha portato i suoi vantaggi, per Iacchetti è cominciata la sua nuova vita da opinionista d’attualità.
