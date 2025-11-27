L'Eredità, Marcello rovinato: "Che canne vi fate?"

Qualcosa non torna a L'Eredità, almeno a giudicare dalle reazioni scomposte dei telespettatori del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Siamo ai titoli di coda, il campionissimo Marcello ha (come al solito) sbagliato alla Ghigliottina, fallendo l'ennesimo assalto al montepremi.

Mercoledì sera, peraltro, assai succoso: 170mila euro erano all'inizio del gioco finale e 170mila euro sono rimasti, al momento di scrivere la risposta sul cartoncino. Il concorrente, in altre parole, ha fatto filotto indovinando le 5 parole indizio: "Libro, "Nazionale", "Marchio", "Negozio" e "Dati". Ma qui casca l'asino, anzi Marcello.

La sua risposta a botta sicura o quasi, "Diffusione", lascia spiazzato chi segue e commenta da casa la puntata su X: "Marcello se la sentiva calla", "Hai perso Marcello, è registro". Quasi corretto: la risposta giusta infatti non è "Registro", come abbozzato da un appassionato, e nemmeno "Diffusione". Ma "Titolare", e la scelta degli autori lascia perplessi tutti.

"Ma andate a raccogliere i lupini!", "Titolare un libro, mi stona. Io ho sempre detto INtitolare. Ma andate a ciapà i ratt", "Ma come titolare dei dati", "Ditemi che canne vi fate, le regalo per Natale", "Titolare un libro... assurdo. Forse intitolare", "Titolare???? Ma andate a caghè", "Mah, non capisco: usare la stessa parola come verbo e come sostantivo...", "Titolare in una voce è un verbo, nelle altre è sostantivo", "Titolare? Ma per favore! Non ci sto!".

A mettere tutti d'accordo è però proprio Marcello e la sua nuova debacle: "Che botta per Marcello!!! Dispiace", "Ma ha mai vinto qualcosa Marcello?", "Marcello simpatico come la sabbia tra le natiche".