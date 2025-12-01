Libero logo
Garlasco
Garlasco, bomba di Giletti: "Scontro tra investigatori sulla scena del crimine"

lunedì 1 dicembre 2025
Garlasco, bomba di Giletti: "Scontro tra investigatori sulla scena del crimine"

Importanti novità quelle comunicate da Massimo Giletti sul caso Garlasco in vista della nuova puntata del suo programma, Lo Stato delle Cose, in onda questa sera, lunedì 1 dicembre, su Rai 3. “La nuova indagine sul giallo di Garlasco è davvero a una svolta? Secondo indiscrezioni nella perizia effettuata su incarico del Tribunale di Pavia sarebbe stato trovato sulle unghie di Chiara Poggi un Dna riconducibile alla linea maschile della famiglia di Andrea Sempio. In molti dicono che Sempio va in difficoltà, lui dice che non c’entra nulla e continua a ribadire la sua innocenza. Ne parleremo con la genetista che segue Andrea Sempio e lo aiuta nella difesa: Marina Baldi”, ha anticipato il conduttore.

Il delitto è quello di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto del 2007. Un delitto per cui è stato condannato l'ex della vittima Alberto Stasi. Mentre adesso sotto la lente degli investigatori ci è finito Andrea Sempio, amico del fratello della giovane, Marco Poggi. “A seguire - ha proseguito Giletti - è importante cosa emergerà dal secondo tempo del confronto-scontro tra due investigatori che erano sulla scena del crimine: l’ex maresciallo Francesco Marchetto e il colonnello Gennaro Cassese. C’è stato un confronto molto duro la scorsa settimana, torneremo ancora una volta su questi punti che non tornano e che vedono due uomini dell’Arma uno contro l’altro”.

