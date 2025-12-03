Affari Tuoi, Fabio umiliato dal Dottore: cosa gli regala

Partita sfortunatissima per Fabio, il concorrente di Affari Tuoi. Per il ragazzo di Bojano, in provincia di Campobasso, le cose non vanno bene. L'uomo, che per anni ha lavorato come animatore, poi come cuoco, professione che ha recentemente ripreso, è accompagnato dal cugino Andrea: entrambi portano i capelli lunghi e Herbert Ballerina li ribattezza "Sandokan e Tarzan".

La partita in onda su Rai 1 martedì 2 dicembre inizia in salita: Fabio elimina prima i 50mila euro e poi, subito dopo, il premio da 300mila euro. Vanno via anche alcuni premi minori e il pacco nero, che stasera nascondeva 50mila euro. Il dottore interviene per la prima volta proponendo un cambio, solitamente offerto quando il pacco in gioco contiene un premio basso. Fabio però rifiuta.