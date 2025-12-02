Affari Tuoi, attacco-choc a Sandokan e a suo cugino: "Ma che problemi avete in famiglia?"

Oggi, martedì 2 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. Lui si chiama Mattia, viene da Bologna e nella vita è un organizzatore di eventi per bambini.
Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Molise. Lui è Sandokan - alias Fabio -, viene da Campobasso e nella vita è un cuoco. Ma ha anche fatto l'animatore. Ha deciso di partecipare insieme a suo cuginetto Andrea, anche lui con i capelli lunghissimi. Lui è un perito e insegna in una scuola. Insieme hanno giocato col pacco numero 3.
Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Sandokan e Cugino It", "Due cugini gnocchi contro il dottore volevi dire", "Un Sandokan al giorno toglie il medico (il Dottore) di torno", "Ma che problemi hanno con il parrucchiere in quella famiglia?", "Hanno i capelli più belli dei miei! S T U P E N D I", "stasera gioca quel bono di fabio detto sandokan non mi stacco dalla televisione fino all’ultimo secondo", "Finalmente gioca SANDOKANNNNN".