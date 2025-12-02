Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Affari Tuoi, attacco-choc a Sandokan e a suo cugino: "Ma che problemi avete in famiglia?"

di
Libero logo
martedì 2 dicembre 2025
Affari Tuoi, attacco-choc a Sandokan e a suo cugino: "Ma che problemi avete in famiglia?"

1' di lettura

Oggi, martedì 2 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. Lui si chiama Mattia, viene da Bologna e nella vita è un organizzatore di eventi per bambini.

Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Molise. Lui è Sandokan - alias Fabio -, viene da Campobasso e nella vita è un cuoco. Ma ha anche fatto l'animatore. Ha deciso di partecipare insieme a suo cuginetto Andrea, anche lui con i capelli lunghissimi. Lui è un perito e insegna in una scuola. Insieme hanno giocato col pacco numero 3.

Affari Tuoi, Sofia e il botto sui titoli di coda: "Piange per 42k"

Nella puntata di "Affari Tuoi" del 1° dicembre, protagonista è stata Sofia, 30enne emiliana di Ferr...

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Sandokan e Cugino It", "Due cugini gnocchi contro il dottore volevi dire", "Un Sandokan al giorno toglie il medico (il Dottore) di torno", "Ma che problemi hanno con il parrucchiere in quella famiglia?", "Hanno i capelli più belli dei miei! S T U P E N D I", "stasera gioca quel bono di fabio detto sandokan non mi stacco dalla televisione fino all’ultimo secondo", "Finalmente gioca SANDOKANNNNN".

Affari tuoi, "stato strozzino": bufera su Sofia sui titoli di coda

Finale (molto) a sorpresa ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martin...
tag
affari tuoi
stefano de martino

Sui titoli di coda Affari tuoi, "stato strozzino": bufera su Sofia sui titoli di coda

Affari tuoi Affari Tuoi, Sofia e il botto sui titoli di coda: "Piange per 42k"

Affari tuoi Affari Tuoi, Sofia massacrata: "Non l'hai ancora capito?"

ti potrebbero interessare

L'Eredità, bufera clamorosa su Nicola: "Era facilissima, come ha fatto?"

L'Eredità, bufera clamorosa su Nicola: "Era facilissima, come ha fatto?"

Redazione
Garlasco, Venditti sbrocca in diretta al Tg5: "Infondato e ridicolo"

Garlasco, Venditti sbrocca in diretta al Tg5: "Infondato e ridicolo"

Paolo Del Debbio azzera Francesca Albanese: "Cosa si aspetta, i Ferrero Rocher?"

Paolo Del Debbio azzera Francesca Albanese: "Cosa si aspetta, i Ferrero Rocher?"

Otto e mezzo, Scanzi durissimo contro Francesca Albanese

Otto e mezzo, Scanzi durissimo contro Francesca Albanese