Tatiana Tramacere "sotto choc": cos'è successo davvero a casa di Dragos

Cosa è successo davvero a Tatiana Tramacere nei 10 giorni in cui è "sparita"? La 27enne studentessa di Nardò (Lecce) aveva fatto perdere le sue tracce il 24 novembre ed è stata trovata in casa dell'amico di origini romene Dragos Ioan Gheormescu, che l'aveva tenuta nascosta nella sua mansarda per tutti quei giorni. "Era stata lei a organizzare tutto", aveva spiegato l'uomo inizialmente sospettato di sequestro di persona. Era vero: si è trattato infatti di una fuga volontaria.

Ora la ragazza "si è chiusa in un silenzio quasi totale, nella sua stanza, da sola. Non vuole vedere nessuno. Non parla, non chiede nulla, è ancora sotto choc, ma tornerà la nostra Tatiana di sempre: solare, felice, con tanta voglia di vivere. Ora bisogna solo proteggerla, anche dalle notizie che continuano a circolare sulla sua vicenda", ha spiegato Rino Tramacere, suo padre, intervistato dal Corriere della Sera. "Siamo andati noi famigliari a riprendercela dall'abitazione in cui si trovava ed è stato drammatico", ha aggiunto il padre. "Non sappiamo ancora perché, cosa sia accaduto, come abbia vissuto". Rivederla è stato drammatico "per le condizioni in cui l'abbiamo trovata. Tatiana era sofferente, smagrita, senza forze, non riusciva neppure a reggersi in piedi, non ce la faceva a camminare. Abbiamo dovuto sorreggerla, tenerla su a forza di braccia".