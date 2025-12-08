Tatiana Tramacere "sotto choc": cos'è successo davvero a casa di Dragos

Cosa è successo davvero a Tatiana Tramacere nei 10 giorni in cui è "sparita"? La 27enne studentessa di Nardò (Lecce) aveva fatto perdere le sue tracce il 24 novembre ed è stata trovata in casa dell'amico di origini romene Dragos Ioan Gheormescu, che l'aveva tenuta nascosta nella sua mansarda per tutti quei giorni. "Era stata lei a organizzare tutto", aveva spiegato l'uomo inizialmente sospettato di sequestro di persona. Era vero: si è trattato infatti di una fuga volontaria.
Ora la ragazza "si è chiusa in un silenzio quasi totale, nella sua stanza, da sola. Non vuole vedere nessuno. Non parla, non chiede nulla, è ancora sotto choc, ma tornerà la nostra Tatiana di sempre: solare, felice, con tanta voglia di vivere. Ora bisogna solo proteggerla, anche dalle notizie che continuano a circolare sulla sua vicenda", ha spiegato Rino Tramacere, suo padre, intervistato dal Corriere della Sera. "Siamo andati noi famigliari a riprendercela dall'abitazione in cui si trovava ed è stato drammatico", ha aggiunto il padre. "Non sappiamo ancora perché, cosa sia accaduto, come abbia vissuto". Rivederla è stato drammatico "per le condizioni in cui l'abbiamo trovata. Tatiana era sofferente, smagrita, senza forze, non riusciva neppure a reggersi in piedi, non ce la faceva a camminare. Abbiamo dovuto sorreggerla, tenerla su a forza di braccia".
Tatiana Tramacere, Dragos-choc: "Non ho capito nulla"La grande paura, poi il lieto fine e l'inatteso ribaltone: la sparizione e il ritrovamento di Tatiana Tramacere asso...
"Ce la siamo ripresa e ora è qui con noi, finalmente. È stata davvero una brutta esperienza, siamo tutti molto provati anche per questo", prosegue Tramacere, sottolineando di non conoscere Gheormescu e concludendo: "Tatiana era priva di forze, questo è parso molto chiaro a tutti". Una accusa indiretta all'amico della figlia, che ha sempre detto di aver agito "senza pensare alle conseguenze" della richiesta della 27enne, quasi accecato "dall'affetto reciproco" che li univa.
Tatiana Tramacere, la clamorosa voce: "Sparita per aumentare i follower"Tatiana Tramacere, 27enne di Lecce, era scomparsa il 24 novembre 2024 e ritrovata viva e in buona salute il 4 dicembre n...
Una leggerezza, dunque, non un crimine e infatti, nonostante, i tanti dubbi ancora sul tavolo, il caso pare essere indirizzato all'archiviazione. Di sicuro, spiega l'avvocato del 30enne Angelo Greco all'agenzia Lapresse, non c'è stato "alcun maltrattamento" ai danni di Tatiana. "Dragos - puntualizza il legale - è stato totalmente esaustivo dinanzi ai Carabinieri quando è stato ascoltato nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 dicembre. Ha reso la sua versione dei fatti non come indagato, ma come persona informata sui fatti e quindi obbligata a dire la verità. Non c'è stato alcun maltrattamento, alcuna malnutrizione".
Roberta Bruzzone: "Ecco perché Tatiana deve pagare i costi delle ricerche", scoppia il casoIl generale Iacopo Mannucci Benincasa, comandante della Legione Carabinieri Puglia, ha elogiato il "lavoro incessan...
Se Tatiana ha avuto un mancamento "andrebbe ricondotto probabilmente allo stress dovuto alla tensione del momento. La situazione in quelle ore a Nardò era molto tesa, fuori dall'abitazione c'erano tante persone che gridavano". Ancora da chiarire il motivo per il quale Tatiana avrebbe voluto allontanarsi dai suoi familiari e conoscenti nascondendosi per giorni in casa del 30enne, senza dare notizie di sé: "Non lo conosciamo, sappiamo soltanto che voleva cambiare aria e ha trovato in Dragos e nella sua dimora un luogo in cui staccare".