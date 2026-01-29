Italia 1, Studio Aperto vola con la boxe: un caso in tv

CHI SALE (Studio Aperto Mag) Proprio il giorno in cui si diffondeva la notizia della presenza di agenti dell’ICE, la forza di polizia coinvolta nei fatti di Minneapolis, alle Olimpiadi di Milano -Cortina e un sondaggio di Alessandra Ghisleri affermava che il 55% degli italiani vuole pene più severe in termini di sicurezza mentre il 60% sarebbe favorevole a metal detector nelle scuole dopo la vicenda dell’accoltellamento di La Spezia, la puntata del “Mag” di Studio Aperto, l’approfondimento del tg di Italia 1 diretto da Andrea Pucci dedicava due servizi alle discipline di autodifesa con ottimi ascolti: oltre 700mila spettatori e il 4.5% di share.

Si partiva con Ida Barone e l’eredità del karateka giapponese Hiroshi Shirai che aprì un “dojo” a Milano alla fine degli anni ’60: oggi la scuola vive ancora con le sue figlie e maestri suoi ex allievi; in chiusura invece Edoardo Grassi parlava di un nuovo manga italiano sulla boxe prodotto in collaborazione col “Movimento dei Colpito ri”, iniziativa quasi tutta al femminile che ha l’obiettivo di divulgare questo nobile sport come riscatto sociale nelle scuole e presso ragazzi disagiati.