L'Eredità, la professoressa Barbara? Ormone impazzito: "Mi ispira assai..."

Oggi, lunedì 29 dicembre, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il bentornato al nuovo campione del gioco Stefano. Con lui giocano come concorrenti: Irma da Caramagna Piemonte, Daniela da Monza-Brianza, Mirella da Napoli, Claudio ieri ai 100 secondi, Barbara alla sesta sera, Alessio da Reggio Emilia. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Barbara. La nuova campionessa del gioco aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 45mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Pubblicitario", "Arresto", "Esterno", "A Braccia" e "Infezioni. Dopo un minuto di attenta riflessione, la professoressa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Agente". Ma non era la soluzione esatta. La risposta corretta era: "Veicolo".