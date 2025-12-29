Libero logo
L'Eredità, la professoressa Barbara? Ormone impazzito: "Mi ispira assai..."

di
lunedì 29 dicembre 2025
1' di lettura

Oggi, lunedì 29 dicembre, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il bentornato al nuovo campione del gioco Stefano. Con lui giocano come concorrenti: Irma da Caramagna Piemonte, Daniela da Monza-Brianza, Mirella da Napoli, Claudio ieri ai 100 secondi, Barbara alla sesta sera, Alessio da Reggio Emilia. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Barbara. La nuova campionessa del gioco aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 45mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Pubblicitario", "Arresto", "Esterno", "A Braccia" e "Infezioni. Dopo un minuto di attenta riflessione, la professoressa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Agente". Ma non era la soluzione esatta. La risposta corretta era: "Veicolo".

Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Ok, il carrello della spesa da oggi è un veicolo", "Il veicolo a braccia passava e quell'uomo gridava gelati. Al ventuno del mese i nostri soldi erano già finiti...", "Cattivelli stasera…", "Meno mosse con la faccia questa qui?", "Comunque la professoressa Barbara ha un qualcosa che mi ispira assai...", "Ride solo lei delle sue sciocchezze".

tag
l'eredità
marco liorni

