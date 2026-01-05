Libero logo
L'Eredità, clamorosa gaffe di Tommaso: "Ehm, toncazz***". Liorni senza parole

lunedì 5 gennaio 2026
Nella giornata di oggi, lunedì 5 gennaio, Rai 1 ha trasmesso una nuova puntata de L’Eredità, il game show preserale condotto da Marco Liorni. In apertura di puntata, il conduttore ha accolto nuovamente Giulio, campione in carica, pronto a difendere il titolo conquistato nelle precedenti sfide. Accanto a lui si sono presentati i nuovi concorrenti: Antonella da Ravenna, Carlo Alberto da Torino, Ilaria da Mantova, Tommaso da Cesenatico, Paola da Firenze e Federico da Reggio Emilia. Dopo il tradizionale scambio di battute con il pubblico, Liorni ha dato ufficialmente il via alla competizione.

La gara è proseguita tra domande, eliminazioni e colpi di scena, fino ad arrivare alla fase finale. A conquistare l’accesso alla Ghigliottina è stato Federico, che si è imposto sugli altri concorrenti diventando il nuovo campione della serata. In palio c’era un montepremi iniziale di 180mila euro, una cifra importante che ha reso il momento decisivo ancora più carico di tensione. Per vincere, Federico doveva individuare la parola capace di collegare correttamente i cinque indizi: “Brevi”, “Amore”, “Ultime”, “Locale” e “Fare”. Dopo un minuto di riflessione, il campione ha scritto sul cartoncino la parola “Storie”. La risposta, però, non si è rivelata corretta: la soluzione esatta era “Cronaca”, che gli avrebbe consentito di portare a casa il premio.

Ma ciò che più ha colpito i telespettatori è stata una gaffe clamorosa commessa da Tommaso. Liorni, infatti, gli aveva chiesto "un tipo di yoga teso al raggiungimento dell'armonia". Lui è andato nel pallone e si è lasciato scappare: "Ehm, toncazz***". Risatine in studio. Ma subito dopo si è corretto: "Tantrico".

tag
l'eredità
marco liorni

