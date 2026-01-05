L'Eredità, Federico umiliato in diretta: "Ha sparato la prima cazz***"

Oggi, lunedì 5 gennaio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Giulio, il campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Antonella da Ravenna, Carlo Alberto da Torino, Ilaria da Mantova, Tommaso da Cesenatico, Paola da Firenze, Federico da Reggio Emilia. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine, l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Federico. Il nuovo campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 180mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Brevi", "Amore", "Ultime", "Locale", "Fare". Dopo un minuto di attenta riflessione, il nuovo campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Storie". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: "Cronaca".