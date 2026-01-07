Gli enigmi religiosi mietono ascolti

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“I grandi misteri della Bibbia” / Canale 5)

Sarà che stiamo vivendo un periodo storico che per i suoi colpi di scena, rivolgimenti e conflitti epocali ha molte caratteristiche che ricordano i racconti epici dell’Antico Testamento, motivo per il quale non stupisce più di tanto il dato di ascolto dei daytime di Canale 5 di domenica per un tema che con reality e varietà a poco a che fare. I grandi misteri della Bibbia ha superato il 10% di share, con oltre 600mila telespettatori, chiudendo al 13%.

Nell’ultima puntata, è andato in scena l’enigma dell’Arca dell’Alleanza, la sacra “reliquia” che dovrebbe contenere le tavole con i 10 Comandamenti. «Trovarla significa trovare Dio», ne sono certi esegeti e fedeli. C’è un consistente bacino di pubblico che trova una sorta di conforto in queste trasmissioni. Uno stile che magari non piacerà agli snob, ma che alimenta un interesse popolare. Si spiega anche così la riscoperta del mondo editoriale internazionale per questo filone, che sta vivendo un successo di vendite senza precedenti.