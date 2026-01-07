Affari tuoi, la finta Maria De Filippi gela De Martino

Si gioca, si vince ma soprattutto si ride ad Affari tuoi, nella puntata speciale del 6 gennaio dedicata alla Lotteria Italia con l'annuncio dei biglietti vincenti che oggi hanno cambiato la vita a pochi, fortunatissimi italiani.

Nello studio del quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino si alternano pacchisti, concorrenti e vip: cantanti, comici e personaggi del mondo della tv, dalle cui mani sono stati estratti i tagliandi vincenti.

Prima però, come sempre, spazio a qualche gustoso siparietto. Sui social è diventato virale Alessandro, il pastore sardo che ha l'abitudine di dare un nome di politici e personaggi storici ai suoi ovini. "Ci fai qualche esempio?", gli chiede De Martino: "C'è la pecora Meloni, la pecora Zingaretti...". Attimi di gelo.

De Martino ospita poi il grande Vincenzo De Lucia, tra gli imitatori più apprezzati del panorama televisivo italiano. Non poteva mancare la sua "Maria De Filippi", che legge una letterina dedicata anche allo stesso De Martino, stile C'è posta per te. E tra un riferimento alla "ruota che gira", cioè la Ruota della Fortuna rivale osticissimo di Affari tuoi su Canale 5, e a "Lui", cioè Samira Lui, splendida spalla di Gerry Scotti, il povero Stefano è costretto a fare buon viso a perfido, esilarante gioco.