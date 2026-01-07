Famiglia nel bosco, sconcerto a La Vita in Diretta: la Befana nel bel mezzo del dramma

Come hanno trascorso i membri della famiglia nel bosco le vacanze di Natale? Separati dai propri bambini. Addirittura, fonti vicine alla coppia hanno raccontato che i bambini stanno cominciando a manifestare i primi segnali di stress dovuti alla separazione. Si parla di piccoli atti autolesionisti. "Abbiamo incontrato i due genitori straziati, hanno pianto il loro dolore, sono preoccupatissimi per la salute psichica dei loro figli, li vedono traumatizzati. Non riesco a comprendere quello che sta succedendo, mi sembra di poter dire che è una famiglia che sicuramente ha bisogno di essere accompagnata ma non devastata". Tonino Cantelmi, psichiatra, consulente di parte della 'famiglia nel bosco' di Palmoli (Chieti) ha incontrato la coppia presso lo studio degli avvocati di fiducia della coppia.

"Credo che sia una famiglia in questo momento disponibile - ha aggiunto l'esperto - anche a seguire le istanze del Tribunale per i Minori dell'Aquila, anche a effettuare una perizia psichiatrica che per tutti noi sarebbe doloroso e traumatico". Alla domanda del cronista se ci sono stati atti lesionistici da parte dei tre bambini, Cantelmi ha replicato: "Ho parlato di rabbia, di dolore, di delusione, di sofferenze di questi figli, di pianti, di grida e piccoli atti autolesionistici".