L'Eredità, "regola violata": rivolta sui titoli di coda

A L'Eredità la sera del 7 gennaio va in scena la "rivolta legale" contro gli autori del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Tutto, rigorosamente, in punta di regolamento.

In studio il campione è Danilo, giovane ingegnere informatico di Salerno che vince i 100 Secondi e approda alla Ghigliottina con 145mila euro in ballo. L'ultima prova è buona, dopo un paio di dimezzamenti il montepremi resta comunque discreto, a quota 36mila euro e spiccoli.

Cinque le parole indizio: "Contro", "Mano", "Scena", "Deposito" e "Pietra". La sua risposta è "Valore" ma lo stesso Danilo, prima di girare il cartellino, si dice "mediamente fiducioso" di averla azzeccata. "Sono andato prima con una parola e poi l'ho cambiata". Il suo scetticismo è motivato, perché la soluzione è invece "Calcare". Parecchio difficile, e infatti su X i telespettatori che seguono e commentano la partita in tempo reale esplodono subito, senza nemmeno attendere i titoli di coda.

"Contro il calcare è assurdo anche perché, il termine doveva almeno essere contro calcare, no?", "A parte il fatto che i verbi non li hanno mai messi, il che indica una prassi che dovrebbe valere come regola, ma in ogni caso calcare deve valere o come sostantivo o come verbo, non con duplice valore nella stessa ghigliottina. Un espediente più che biasimevole", "Come rubare i soldi alla gente, è anche per questo che nessuno vuole partecipare", "Si poteva mettere Zero per il fumettista. Certi autori delle soluzioni fanno c***re ...o calcare", "Sì, va beh: contro il calcare non si può sentire... Contro sta con tutto!", "Contro il calcare mi sembra una fesseria. Non ci ero proprio arrivata", "Semmai si dice pietra calcarea e non pietra di calcare... Ormai certe Ghigliottine sono super tirate per i capelli...", "Violata la regola che non mettevano mai verbi", "L'hanno presa in pochi!!!!", "Boooooohhhhh. L'aveva presa qualcuno?", "Mah una parola sostantivo e verbo con due significati diversi??".