Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Affati tuoi, raptus De Martino: colpisce Herbert Ballerina

giovedì 8 gennaio 2026
Affati tuoi, raptus De Martino: colpisce Herbert Ballerina

2' di lettura

"Il forchiaio usato contro il suo inventore". Pubblico di Affari tuoi in delirio: nel bel mezzo della puntata che ha visto come concorrente Donatella, bionda pacchista dal Piemonte, il padrone di casa del quiz show dell'access prime time di Rai 1 Stefano De Martino in un momento di entusiasmo (e con la fanfara di Garibaldi fu ferito in sottofondo) corre verso il disturbatore Herbert Ballerina e finge di colpirlo con il bizzarro utensile da cucina. 

Uno dei tanti siparietti tra i due mattatori del programma, incastonato in una partita decisamente fortunata per la signora Donatella e il suo compagno Valerio. La concorrente, che nella vita fa la modella over, ribalta la sorte cambiando il suo pacco, che conteneva appena 1 euro. 

Si parte però bene, con il jackpot di Gennarino messo in tasca: siamo a 6mila euro. Sfumano poi i pacchi rossi pesantissimi prima del colpo di scena: "bruciato" il pacco 5 del Lazio con il "forchiaio" di Ballerina, premio-beffa. Ritrovatasi con 4 pacchi blu da una parte e 3 rossi dall'altra, Donatella si gioca il tutto per tutto: trita l'assegno da 6mila euro, tira seguendo una linea precisa ("Più che scegliere quello che mi piace, scelgo quello che non mi piace") e ha ragione lei: rifiuta il nuovo cambio-pacco del Dottore e si porta a casa 20mila euro, a cui aggiungere il bonus-Gennarino. Mica male, come regalino di inzio anno.

tag
affari tuoi
affari tuoi donatella
stefano de martino
herbert ballerina

Affari tuoi Affari Tuoi, scoppia la bufera su Donatella: "Mi fai pena"

Emma gelata Emma Marrone, "quanto sei brava a letto da 1 a De Martino?": cala il gelo

Sorpresa Affari tuoi, la finta Maria De Filippi gela De Martino

ti potrebbero interessare

L'Eredità, "regola violata": rivolta sui titoli di coda

L'Eredità, "regola violata": rivolta sui titoli di coda

Rai 1, Vincenzo Salemme a teatro è una garanzia

Rai 1, Vincenzo Salemme a teatro è una garanzia

L'Eredità, bufera su Marco Liorni e Danilo: "Avellino è più a est di Forlì?"

L'Eredità, bufera su Marco Liorni e Danilo: "Avellino è più a est di Forlì?"

Redazione
L'Eredità, "sper***": gaffe da censura, Marco Liorni sconvolto

L'Eredità, "sper***": gaffe da censura, Marco Liorni sconvolto

Redazione