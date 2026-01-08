Affati tuoi, raptus De Martino: colpisce Herbert Ballerina

"Il forchiaio usato contro il suo inventore". Pubblico di Affari tuoi in delirio: nel bel mezzo della puntata che ha visto come concorrente Donatella, bionda pacchista dal Piemonte, il padrone di casa del quiz show dell'access prime time di Rai 1 Stefano De Martino in un momento di entusiasmo (e con la fanfara di Garibaldi fu ferito in sottofondo) corre verso il disturbatore Herbert Ballerina e finge di colpirlo con il bizzarro utensile da cucina.

Uno dei tanti siparietti tra i due mattatori del programma, incastonato in una partita decisamente fortunata per la signora Donatella e il suo compagno Valerio. La concorrente, che nella vita fa la modella over, ribalta la sorte cambiando il suo pacco, che conteneva appena 1 euro.

Si parte però bene, con il jackpot di Gennarino messo in tasca: siamo a 6mila euro. Sfumano poi i pacchi rossi pesantissimi prima del colpo di scena: "bruciato" il pacco 5 del Lazio con il "forchiaio" di Ballerina, premio-beffa. Ritrovatasi con 4 pacchi blu da una parte e 3 rossi dall'altra, Donatella si gioca il tutto per tutto: trita l'assegno da 6mila euro, tira seguendo una linea precisa ("Più che scegliere quello che mi piace, scelgo quello che non mi piace") e ha ragione lei: rifiuta il nuovo cambio-pacco del Dottore e si porta a casa 20mila euro, a cui aggiungere il bonus-Gennarino. Mica male, come regalino di inzio anno.