L'Eredità, "potevate mettere ca***": Paola ko, orrore a fine puntata

Sempre in onda. Sempre L'Eredità, il game-show condotto da Marco Liorni sulle parole e i loro legami. La puntata in questione è quella di sabato 10 gennaio, in onda su Rai 1. E alla Ghigliottina, il gioco finale in cui in ballo c'è il montepremi, ecco che si è qualificata Paola da Pontassieve , il comune toscano di Matteo Renzi . Ma qui, la politica non c'entra.

Le parole-indizio erano: mento, bilancio, delicato, gara e follia. La soluzione era "equilibrio". E proprio la soluzione ha scatenato un vespaio di polemiche sui social in generale e su X in particolare, il terreno elettivo per chi commenta in presa diretta quanto accade nello studio de L'Eredità. Il punto è che moltissimi, forse a ragion veduta, hanno criticato il nesso tra "mento" ed "equilibrio". La rivolta è divampata in un batter di ciglia: "Equlibrio sul mento, siamo oltre la follia", tuonava un utente. "L'equilibrio sul mento? Cosa si sono bevuti gli autori?", incalzava Laura. Poi Matte: "Equilibrio-Mento proprio una cosa inventata. L'equilibrista col birillo sul mento al circo. Ma dai...". Infine, c'era anche chi si prestava a commenti da censura: "Ma andate a cag***! Potevate pure mettre ca*** al posto di mento". Amen.