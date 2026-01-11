L'Eredità, "potevate mettere ca***": Paola ko, orrore a fine puntata

Sempre in onda. Sempre L'Eredità, il game-show condotto da Marco Liorni sulle parole e i loro legami. La puntata in questione è quella di sabato 10 gennaio, in onda su Rai 1. E alla Ghigliottina, il gioco finale in cui in ballo c'è il montepremi, ecco che si è qualificata Paola da Pontassieve, il comune toscano di Matteo Renzi. Ma qui, la politica non c'entra.
Paola, in verità, si conferma campionessa proprio come alla vigilia. La pedagogista, però, neppure alla sua seconda Ghigliottina è riuscita ad azzeccare la parola corretta, quella che legava tutte le altre. Peccato, perché nel corso del gioco finale Paola era incappata in un solo dimezzamento, dunque giocava per 85mila euro. Una signora cifra.
Le parole-indizio erano: mento, bilancio, delicato, gara e follia. La soluzione era "equilibrio". E proprio la soluzione ha scatenato un vespaio di polemiche sui social in generale e su X in particolare, il terreno elettivo per chi commenta in presa diretta quanto accade nello studio de L'Eredità. Il punto è che moltissimi, forse a ragion veduta, hanno criticato il nesso tra "mento" ed "equilibrio". La rivolta è divampata in un batter di ciglia: "Equlibrio sul mento, siamo oltre la follia", tuonava un utente. "L'equilibrio sul mento? Cosa si sono bevuti gli autori?", incalzava Laura. Poi Matte: "Equilibrio-Mento proprio una cosa inventata. L'equilibrista col birillo sul mento al circo. Ma dai...". Infine, c'era anche chi si prestava a commenti da censura: "Ma andate a cag***! Potevate pure mettre ca*** al posto di mento". Amen.