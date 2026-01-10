L'Eredità, Antonella travolta: "Usare il cervello?", cosa spara prima del 'gong'

Antonella scatena il caos a L'Eredità. Tutta colpa delle sue risposte durante uno dei diversi giochi del quiz game in onda su Rai 1 e condotto da Marco Liorni. "Boh ma lei spara a caso", è uno dei commenti piovuti su X al quale fanno eco altri telespettatori: "Antonella bravissima? Piuttosto fortuna", "Produce elettricità. Teiera, trabocco, turbante … Non sopporto quelli che sparano parole assurde basate sull’iniziale. Usare il cervello, no eh?".

E ancora: "Il turbante a vapore mi piace, fa molto steampunk", "Ma il turbante che produce elettricità, sapete dove si compra?", "La famosa turbìna a vapore", "Produce elettricità ...trabocco teiera". Insomma, in molti contestano la ragazza che invece di arrivare alla soluzione ragionando, prova a tirare a sorte sparando qualche parola.

Non è la prima volta che gli utenti se la prendono con i concorrenti. Prima di Antonella è stato il caso di Paola. La nuova campionessa del gioco aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 75 mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Obbligo", "Bordo", "Riempire", "Voto", "Cibo". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Urna". Ma non era la soluzione esatta. La risposta corretta era: "Dispensa". Da qui l'ira dei telespettatori.