Affari Tuoi, raptus-De Martino: come fa irruzione in studio, puro delirio

Chi segue Affari Tuoi lo sa, uno dei tormentoni del programma è quello delle "ragazza per bene". Concorrenti femminili che si distinguono per la bontà dei modi, il tutto nel regno del Dottore, della fortuna e, soprattutto di Stefano De Martino. Si parla del programma di Rai 1 che, sera dopo sera, macina share da record. Un programma in cui i colpi di scena, ammettiamolo, non sono i migliori alleati di qualsiasi persona "per bene", non solo le ragazze.
Ma tant'è, la puntata in questione è quella di lunedì 12 gennaio. De Martino ed Herbert Ballerina, coppia di fatto e vero "motore" di questa edizione, sono scatenati. Letteralmente scatenati.
Lo dimostra anche un siparietto clamoroso, senza precedenti. Siparietto che riguarda proprio la mitologica "ragazza per bene". Chi 'vince' il titolo, questa sera? Presto detto: proprio De Martino. Ad un certo punto, accompagnato dal fido Ballerina, eccolo fare irruzione in studio, camicia bianca e piume verdi, un microfono in mano e via a ballare e cantare, con ammiccamenti e piroette. Scene mai viste...
OGGI LA RAGAZZA PERBENE È STEFANO #affarituoi pic.twitter.com/4NO76qtIUA— SOTER (@SonoSoter) January 12, 2026