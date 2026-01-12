Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Affari Tuoi, raptus-De Martino: come fa irruzione in studio, puro delirio

lunedì 12 gennaio 2026
Affari Tuoi, raptus-De Martino: come fa irruzione in studio, puro delirio

1' di lettura

Chi segue Affari Tuoi lo sa, uno dei tormentoni del programma è quello delle "ragazza per bene". Concorrenti femminili che si distinguono per la bontà dei modi, il tutto nel regno del Dottore, della fortuna e, soprattutto di Stefano De Martino. Si parla del programma di Rai 1 che, sera dopo sera, macina share da record. Un programma in cui i colpi di scena, ammettiamolo, non sono i migliori alleati di qualsiasi persona "per bene", non solo le ragazze.

Ma tant'è, la puntata in questione è quella di lunedì 12 gennaio. De Martino ed Herbert Ballerina, coppia di fatto e vero "motore" di questa edizione, sono scatenati. Letteralmente scatenati. 

Affari tuoi, la sexy Elisa gela il fidanzato: "Che fai?"

Un momento di imbarazzo, anzi di gelo assoluto ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto...

Lo dimostra anche un siparietto clamoroso, senza precedenti. Siparietto che riguarda proprio la mitologica "ragazza per bene". Chi 'vince' il titolo, questa sera? Presto detto: proprio De Martino. Ad un certo punto, accompagnato dal fido Ballerina, eccolo fare irruzione in studio, camicia bianca e piume verdi, un microfono in mano e via a ballare e cantare, con ammiccamenti e piroette. Scene mai viste...

tag
affari tuoi
stefano de martino
rai 1

Surrealtà Affari Tuoi, "divieto per meduse"? De Martino stronca Herbert Ballerina: "Voi capite..."

Imbarazzo Affari tuoi, la sexy Elisa gela il fidanzato: "Che fai?"

Affari tuoi Affari Tuoi, la sconcertante faccia di Elena con Herbert Ballerina: De Martino di sasso

ti potrebbero interessare

Affari Tuoi, "divieto per meduse"? De Martino stronca Herbert Ballerina: "Voi capite..."

Affari Tuoi, "divieto per meduse"? De Martino stronca Herbert Ballerina: "Voi capite..."

L'Eredità, rivolta per Guido Rossa: "Ghigliottina da annullare", caos senza precedenti

L'Eredità, rivolta per Guido Rossa: "Ghigliottina da annullare", caos senza precedenti

Redazione
Tv Talk, Nicola Savino fa impazzire le femministe: "Portami tua sorella!"

Tv Talk, Nicola Savino fa impazzire le femministe: "Portami tua sorella!"

Redazione
La Pennicanza, Fiorello liquida Elly Schlein: "La differenza tra lei e uno scoiattolo?"

La Pennicanza, Fiorello liquida Elly Schlein: "La differenza tra lei e uno scoiattolo?"

Redazione