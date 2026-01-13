L'aria che tira, Crespi contro Mattei: "Ca*** di sostanze prendi? Vergogna!"

"Sinceramente ringraziare per un'operazione tanto violenta, drammatica e sanguinaria perché comunque sono morte tantissime persone è molto difficile. Io credo che in questo momento la Rodriguez stia facendo tutto il possibile che le riesce per evitare che sia a sua volta cacciata brutalmente con l'esercito. Quindi ha la pistola alla tempia. E tratta bene di conseguenza gli alleati di Donald Trump. La Meloni è un'alleata fedele di Donald Trump. Più che alleati fedeli, direi che siamo piuttosto camerieri e di conseguenza è gentile con i camerieri. L'alleanza storica con gli Stati Uniti è dovuto all'armistizio. Noi siamo un Paese occupato dagli Stati Uniti da tantissimo tempo".

Questa riflessione di Ugo Mattei, ospite a L'aria che tira da David Parenzo su La7, ha scatenato una lite furibonda con Luigi Crespi, parimenti presente alla trasmissione. "Cazz***! Che sostanze assume? Una roba incredibile, lei è un professore. Ma si deve vergognare".