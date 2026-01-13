L'aria che tira, Crespi contro Mattei: "Ca*** di sostanze prendi? Vergogna!"

"Sinceramente ringraziare per un'operazione tanto violenta, drammatica e sanguinaria perché comunque sono morte tantissime persone è molto difficile. Io credo che in questo momento la Rodriguez stia facendo tutto il possibile che le riesce per evitare che sia a sua volta cacciata brutalmente con l'esercito. Quindi ha la pistola alla tempia. E tratta bene di conseguenza gli alleati di Donald Trump. La Meloni è un'alleata fedele di Donald Trump. Più che alleati fedeli, direi che siamo piuttosto camerieri e di conseguenza è gentile con i camerieri. L'alleanza storica con gli Stati Uniti è dovuto all'armistizio. Noi siamo un Paese occupato dagli Stati Uniti da tantissimo tempo".
Questa riflessione di Ugo Mattei, ospite a L'aria che tira da David Parenzo su La7, ha scatenato una lite furibonda con Luigi Crespi, parimenti presente alla trasmissione. "Cazz***! Che sostanze assume? Una roba incredibile, lei è un professore. Ma si deve vergognare".
"L'Italia è storicamente un Paese occupato - ha replicato Ugo Mattei -. Si tratta di un dato che durante la Prima e durante la Seconda guerra mondiale gli Stati Uniti hanno aperto una serie di basi militari sul territorio europeo. Non soltanto in Italia ma anche in Germania. Alla fine della guerra il diritto internazionale avrebbe richiesto di andarsene, ma queste sono rimaste con il nome cambiato in 'basi Nato'".