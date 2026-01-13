Affari Tuoi, ormone impazzito in direttoa "Le bionde vestite di rosso..."

Oggi, martedì 13 gennaio, Rai 1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show dell’access prime time condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione, il conduttore ha presentato il nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna. Si tratta di Enrico, originario di Ferrara, che nella vita lavora come pescatore e allevatore di vongole, una professione che ha subito incuriosito il pubblico in studio.

A giocare nella puntata è stata invece Angelica, pacchista della Regione Toscana. La concorrente viene da Pistoia ed è un’educatrice di asilo nido. Angelica ha scelto di affrontare la partita insieme al compagno Filippo, anche lui di Pistoia, che lavora come commerciale in un’azienda specializzata nel noleggio e nella vendita di automobili. I due hanno raccontato di essersi conosciuti dieci anni fa durante un concerto di Tiziano Ferro a Firenze e di essere pronti a coronare il loro amore con il matrimonio, previsto proprio per quest’anno. Insieme hanno giocato con il pacco numero 16.