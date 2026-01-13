Affari Tuoi, pesante sospetto su De Martino e Angelica: "È mai successo prima?"

Oggi, martedì 13 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. Lui si chiama Enrico, viene da Ferrara e nella vita è un pescatore e allevatore di vongole.

La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Toscana. Lei si chiama Angelica, viene da Pistoia e nella vita è una educatrice di asilo nido. La ragazza ha deciso di partecipare insieme alla sua dolce metà. Lui si chiama Filippo, viene da Pistoia e nella vita è un commerciale e lavora in un'azienda che noleggia e vende auto. Si sono conosciuti al concerto di Tiziano Ferro a Firenze. Sono fidanzati da 10 anni e quest'anno si sposano. Insieme hanno giocato col pacco numero 16.