Affari Tuoi, pesante sospetto su De Martino e Angelica: "È mai successo prima?"

di
martedì 13 gennaio 2026
1' di lettura

Oggi, martedì 13 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. Lui si chiama Enrico, viene da Ferrara e nella vita è un pescatore e allevatore di vongole.

La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Toscana. Lei si chiama Angelica, viene da Pistoia e nella vita è una educatrice di asilo nido. La ragazza ha deciso di partecipare insieme alla sua dolce metà. Lui si chiama Filippo, viene da Pistoia e nella vita è un commerciale e lavora in un'azienda che noleggia e vende auto. Si sono conosciuti al concerto di Tiziano Ferro a Firenze. Sono fidanzati da 10 anni e quest'anno si sposano. Insieme hanno giocato col pacco numero 16.

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "C'è mai stato un concorrente che abbia mai accettato la prima offerta del dottore?", "Il modo in cui avrei accettato questa prima offerta a occhi chiusi e senza pensarci due volte", "Ha fatto una smorfia…non era d’accordo col va bene ai 15mila", "Ma dai potevate sposarvi in studio", "Herbert che aveva capito che erano stati al concerto di zucchero".

