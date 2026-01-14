Affari tuoi, "la mia nonna di m***a": sconcerto sui titoli di coda

Finale dolceamaro ad Affari tuoi nella puntata andata in onda martedì sera, 13 gennaio. E tutti i telespettatori del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino (con il caotico ed esilarante contributo di Herbert Ballerina) se la prendono sui social con il nonno della concorrente.

In studio c'è Angelica, toscana di Montale (Empoli), accompagnata dal futuro marito Filippo. La coppia, che si è conosciuta a un concerto di Tiziano Ferro a Firenze, arriva fino in fondo con tre pacchi: uno da 300mila euro, il montepremi più alto possibile, uno rosso ma più leggero da 20mila e uno blu da 200 euro. A questo punto il Dottore, che aveva già portato al cambio pacco (dal 16 al 17, con il primo che conteneva solo 20 euro) gioca facile e offre 55mila euro. Bella sommetta, che infatti i due futuri coniugi accettano.

Peccato che nel pacco 17, in mano ad Angelica, ci fossero proprio i 300mila euro. La delusione è leggibile sul volto dei futuri sposini, che però non possono lamentarsi. Per tutta la puntata, peraltro, Angelica ha ricordato spesso il nonno e le sue premonizioni, facendosi guidare da queste nelle sue scelte. E ancora prima dei titoli di coda, i telespettatori si scatenano nei commenti su X in tempo reale.

"Solo io ho una nonna di m***a che mi porta solo iella e incaz***re, altro che soldi", scrive un appassionato sfociando nell'autobiografia (velenosa). "Bha sto leggendo alcuni post che il nonno della concorrente che non c'è più le disse del 17 e c'era la cifra massima del programma, ripeto poco ci credo", "Vi siete accorti di quanto sia commosso Stefano, mentre parla del nonno della concorrente? Stava sicuramente pensando a suo nonno, di cui parla sempre e a cui era dedicato il bellissimo programma Bar Stella, come il bar del nonno in cui è cresciuto!", "Soliti copioni imbarazzanti vedo", "Ogni volta succede sempre così, sono in pochi che hanno le p***e di andare fino alla fine. Fare il Dottore di Affari tuoi è facile, quando ti trovi in questa situazione, fai un'offerta sopra i 50.000 nell'ultimo tiro e salvi le casse Rai", "Ma questo fatto che sembra indifferente... ok non lo sapevi ripeto avrei accettato pure io però diamine hai perso un sacco di soldi e avevi appena preso il numero di tuo nonno defunto per me dovresti avere un altro atteggiamento".