La ruota della fortuna, "mi bruciano i piedi": Yersi fa impazzire Samira Lui"

di
mercoledì 14 gennaio 2026
1' di lettura

Ieri, martedì 13 gennaio, è andata in onda una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. E, nel corso della trasmissione, è andato in scena un divertente siparietto tra la presentatrice e una concorrente. Tutto è accaduto durante la manche "Express". Yersi, che poi sarebbe diventata campionessa a fine puntata, ha iniziato a elencare le lettere del tabellone per accumulare denaro nel montepremi finali.

"Nella Divina Commedia", era il quesito del tabellone. Ma a quel punto la concorrente, dopo aver chiamato la lettera R ha iniziato a prenderci gusto. Probabilmente aveva già intuito la risposta esatta e, però, ha iniziato ad andare sempre più spedita. Forse troppo velocemente, dato che ha mandato in difficoltà Samira Lui che, al tabellone, è andata in difficoltà. Così, dopo aver fatto un po' di volte su e giù, Samira l'ha invitata a rallentare: "Aspetta un attimo".

"Ho i piedi a fuoco", ha aggiunto la conduttrice de La Ruota della Fortuna. La battuta di Samira ha fatto sorridere tutto il pubblico a casa e persino la stessa concorrente. "Scusami", sono state le parole di Yersi mentre Gerry Scotti, divertito, ha aggiunto: "Eh sì, perché lei va avanti e dietro". 

