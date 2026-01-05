La Ruota della Fortuna, "me ne vado": Samira Lui spiazza Gerry Scotti

Simpatico siparietto tra Samira Lui e Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna su Canale 5. La valletta, o meglio braccio destro del conduttore, da quando è approdata sul piccolo schermo è sempre stata molto apprezzata dal pubblico. Tanto che si vocifera di una sua partecipazione alla prossima edizione del festival di Sanremo come co-conduttrice di Carlo Conti. La voce, però, è già stata smentita. Ed è proprio su questo che hanno giocato lei e Gerry in tv.

Durante la puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 3 gennaio, al momento del triplete dal titolo "Ti Saluto", dopo che Samira ha letto il tema della manche, Gerry l'ha subito incalzata chiedendole: "Ciao. Dove vai?". "Me ne vado", ha risposto lei reggendogli il gioco. Scotti, allora, ha proseguito: "Ho letto che vai a Sanremo con Carlo Conti, è vero?". Senza scomporsi, Samira ha replicato facendo una battuta: "No, ho male ai piedi, per quello me ne vado". "Ma lo sa Carlo Conti che lei ha male ai piedi? Non vada a Sanremo, stia qui", ha insistito il conduttore. "Sto qui con lei", ha chiosato lei sorridendo.